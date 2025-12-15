Thời gian:
Bên trong biệt thự trăm tỷ Đàm Vĩnh Hưng rời khỏi sau 17 năm

Biệt thự ở khu cư xá Bắc Hải (TP HCM) Đàm Vĩnh Hưng vừa tạm biệt có diện tích gần 400 m2, hai mặt tiền, gồm một hầm để xe, 5 tầng, có hồ bơi, sân vườn.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thông báo rời khỏi căn biệt thự gắn bó suốt 17 năm tại khu cư xá Bắc Hải, TP HCM. Ảnh: FBNV

Nam ca sĩ cho biết, căn nhà đã chứng kiến bao thăng trầm trong sự nghiệp, chịu đựng những lần sửa chữa lớn và đặc biệt là nơi trú ẩn an toàn cho gia đình trong mùa dịch COVID-19. Ảnh: FBNV

Đàm Vĩnh Hưng quyết định rời bỏ căn biệt thự gắn bó 17 năm để con trai được đi học gần trường hơn. Ảnh: FBNV

Trước đó, chia sẻ với Ngôi Sao, Đàm Vĩnh Hưng xác nhận anh đã hoàn tất việc bán căn biệt thự. Ngôi nhà từng bị rao bán với giá 125 tỷ đồng, song nam ca sĩ lên tiếng phủ nhận mức giá này. Ảnh: FBNV

Hiện tại, Đàm Vĩnh Hưng không tiết lộ con số cụ thể, song với vị trí hai mặt tiền tại khu đất đắt đỏ, nhiều người ước tính giá trị căn biệt thự có thể lên đến hàng trăm tỷ đồng. Ảnh: FBNV

Biệt thự có diện tích gần 400m2, gồm một hầm để xe, 5 tầng, có hồ bơi, sân vườn. Ảnh: FBNV

Từ tháng 11, Mr Đàm đã trang hoàng Giáng sinh lần cuối cho biệt thự trăm tỷ. Ảnh: FBNV

Nam ca sĩ biến hóa không gian sống thành một tác phẩm nghệ thuật ánh sáng và màu sắc. Ảnh: FBNV

Concept Giáng sinh năm 2025 của Đàm Vĩnh Hưng có sự giao thoa giữa vẻ đẹp cổ điển, lộng lẫy thường thấy, kết hợp các chi tiết mang tính cá nhân, ấm áp. Ảnh: FBNV

Khu vực ngoài trời và hàng rào cổng phủ kín bởi dây đèn LED, tạo nên hiệu ứng "Cung điện băng giá" huyền ảo. Ảnh: FBNV

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

  Từ khóa: rời khỏi sau 17 năm ,Bên trong biệt thự trăm tỷ ,Biệt thự trăm tỷ ,Đàm Vĩnh Hưng

