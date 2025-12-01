Bên trong biệt thự 200 tỷ của vợ chồng Hoa hậu Phương Lê

Mới đây, vợ chồng Vũ Luân - Phương Lê tổ chức tiệc đầy tháng cho con gái tại biệt thự gia đình ở TP HCM. Ảnh: FBNV
Biệt thự của hoa hậu quý bà tọa lạc tại một vị trí đắc địa, có diện tích lên đến 600m2. Ảnh: FBNV
Cơ ngơi gồm 5 tầng, có tông màu trắng chủ đạo với nội thất sang trọng. Ước tính, căn biệt thự có giá trị hơn 200 tỷ đồng. Ảnh: FBNV
Căn biệt thự được đặt tên là Bình Phương Villa - ghép từ tên thật của cặp đôi, và về ở từ đầu năm 2025. Ảnh: FBNV
Phong cách tân cổ điển với các đường phào chỉ lớn, trụ cột vuông vức, ban công sắt nghệ thuật khiến căn nhà tựa như một "bạch dinh". Ảnh: FBNV
Nội thất được lựa chọn kỹ lưỡng theo phong cách quý tộc. Ảnh: FBNV
Khu bếp sang trọng và hiện đại. Ảnh: FBNV
Mỗi dịp lễ Tết, căn biệt thự được trang hoàng lộng lẫy. Ảnh: FBNV
Vườn cây cảnh và bãi cỏ xanh mướt. Ảnh: FBNV
Căn biệt thự cũng là background check-in quen thuộc của Phương Lê. Ảnh: FBNV
Một góc khác bên trong căn biệt thự của vợ chồng Vũ Luân - Phương Lê. Ảnh: FBNV
