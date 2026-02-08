Bé trai 5 tháng tuổi nguy kịch sau khi được cho “nếm thử” rượu bằng đầu đũa

Sự việc đau lòng xảy ra ở Trung Quốc. Cụ thể, bé trai 5 tháng tuổi sống ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam rơi vào tình trạng ngủ li bì, vàng da và tổn thương gan nghiêm trọng sau khi được ông cho nếm rượu bằng cách dùng đũa chấm vào miệng nhiều lần.

Ngày 4/2, các bác sĩ cho biết bé trai 5 tháng tuổi này đang ở sát ngưỡng suy gan cấp. Kết quả xét nghiệm xác nhận gan của bé bị hủy hoại nặng do tiếp xúc với cồn quá sớm. Gia đình kể rằng người ông thường chấm đũa vào rượu rồi cho cháu "nếm thử". Sau vài lần, bé xuất hiện các dấu hiệu lờ đờ bất thường và phải nhập viện khẩn cấp, theo Sina.

Đây không phải là trường hợp hiếm liên quan đến việc người lớn cho trẻ nhỏ tiếp xúc với đồ uống có cồn. Trước đó, tại Trung Quốc từng ghi nhận một trẻ nhỏ phải nhập viện cấp cứu sau khi bị ép uống rượu.

Theo khai thác tiền sử, cha mẹ của bé kinh doanh nhà hàng nên thường để con chơi trong quán. Trong lúc đùa giỡn, một vị khách đã đổ hơn 50 ml bia cho trẻ uống với lý do “cho vui”. Ngay sau đó, bé xuất hiện các triệu chứng đỏ bừng mặt, nổi nhiều mảng phát ban. Gia đình hoảng hốt đưa trẻ đi cấp cứu và may mắn được xử trí kịp thời, không để lại hậu quả nghiêm trọng.

Từ những trường hợp trên, bác sĩ Mạc Tân Nguyệt (Trung Quốc) cho biết, khả năng chuyển hóa cồn ở trẻ em rất kém, chỉ bằng khoảng một phần ba so với người trưởng thành. Vì vậy, dù chỉ một lượng cồn nhỏ cũng có thể trở thành chất độc. Chỉ cần khoảng 50 ml bia đã đủ khiến nồng độ cồn trong máu trẻ vượt ngưỡng an toàn, tấn công trực tiếp vào hệ thần kinh còn non nớt. Khi lượng độc tố vượt quá khả năng xử lý của cơ thể, trẻ có thể bị ngộ độc cấp tính, thậm chí tử vong.

Các chuyên gia cũng cảnh báo, rượu bia là chất gây nghiện. Việc cho trẻ uống từ sớm không chỉ gây hại tức thời mà còn dễ hình thành thói quen xấu, làm tăng nguy cơ nghiện rượu bia về sau. Do đó, phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ nhỏ uống thử rượu, bia hoặc bất kỳ đồ uống có cồn nào.

Tại Việt Nam, từng xảy ra trường hợp trẻ nhỏ bị ngộ độc rượu do nhầm với nước lọc. Cụ thể, tối khuya 5/4/2022, bé B. khát nước, thấy ca rượu để trên bàn tưởng là nước nên uống gần hết một bát (khoảng 200 ml). Sau đó, bé đi ngủ và sáng hôm sau không tỉnh, xuất hiện kích thích, vật vã, co giật toàn thân, phải đưa đi cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị ngộ độc rượu ethanol và tiến hành cấp cứu theo phác đồ, truyền dịch, bù nước điện giải.

Khi phát hiện trẻ uống nhầm rượu hoặc các thức uống có hại, người nhà cần nhanh chóng tìm cách để trẻ nôn hết chất độc. Đặt trẻ nằm ở nơi thoáng mát, tránh gió lùa, trong tư thế úp người, mặt nghiêng sang một bên để phòng ngừa sặc. Sau đó, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu và mang theo loại đồ uống, thực phẩm nghi gây ngộ độc để phục vụ xét nghiệm độc chất.

Tác hại uống rượu Não và hệ thần kinh: Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật Ninh Bình rượu có thể ảnh hưởng tiêu cực đến suy nghĩ, cảm xúc và hành vi, đồng thời góp phần phát triển hoặc làm trầm trọng thêm các vấn đề sức khỏe tâm thần hiện có theo thời gian. Uống rượu quá nhiều sẽ làm hỏng hệ thống thần kinh gây ra bệnh thần kinh. Nghiện rượu nặng có thể gây tổn thương não vĩnh viễn và mất trí nhớ. Uống quá nhiều có thể dẫn đến hôn mê và thậm chí tử vong. Gây mờ mắt: Uống quá nhiều có thể gây mờ mắt. Sử dụng rượu mãn tính có thể gây ra sự thiếu hụt vitamin B1, có thể dẫn đến cử động mắt nhanh không chủ ý, yếu hoặc tê liệt cơ mắt. Không tốt cho hệ tim mạch: Hệ thống tim mạch bị ảnh hưởng bởi rượu. Tại thời điểm uống, rượu có thể gây tăng nhịp tim và huyết áp tạm thời. Về lâu dài, uống quá nhiều rượu có thể dẫn đến nhịp tim tăng liên tục, huyết áp cao, cơ tim yếu và nhịp tim không đều. Tất cả đều có thể làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ do rượu. Suy yếu hệ miễn dịch: Uống quá nhiều có thể làm suy yếu hệ thống miễn dịch khiến cơ thể khó chống lại bệnh tật hoặc nhiễm trùng hơn. Những người uống rượu mãn tính có nhiều khả năng mắc các bệnh như viêm phổi, bệnh lao... Hại thận, gan: Thận lọc máu, loại bỏ chất thải và chịu trách nhiệm tái hấp thu nước. Rượu là một chất lợi tiểu, vì vậy nó làm cơ thể mất nước, có thể dẫn đến tình trạng mất nước. Ngoài ra, uống nhiều rượu có hại cho gan. Khi gan hoạt động không hiệu quả, các chất độc hại vẫn còn trong cơ thể, có thể dẫn đến gan nhiễm mỡ, viêm gan (viêm gan do rượu), xơ hóa và xơ gan... Nguy cơ ung thư: Sử dụng rượu mạn tính có thể làm tăng nguy cơ phát triển nhiều dạng ung thư, bao gồm ung thư miệng, thực quản, cổ họng, gan, tuyến tụy, vú và ruột kết...

