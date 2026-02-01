Uống rượu ngâm dây mỏ quạ tại nhà, 2 người chết, 3 người nhập viện cấp cứu

Cảnh sát đang điều tra vụ việc - Ảnh: THU THẢO

Ngày 1-2, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan điều tra vụ 2 người chết, 3 người nhập viện cấp cứu sau khi uống rượu tại nhà.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h30 ngày 1-2, Công an xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp nhận được tin tố giác của anh Nguyễn Phúc D. với nội dung khoảng 18h ngày 29-1, ông Nguyễn Văn Sĩ (55 tuổi, ngụ xã Bình Trưng) có tổ chức nhậu tại nhà cùng với nhóm bạn gồm ông Nguyễn Văn Hoàng (59 tuổi - anh ruột ông Sĩ), Lê Thanh Hồng (55 tuổi), Nguyễn Văn Tư (53 tuổi) và Trần Văn Hạnh (54 tuổi, cùng ngụ xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp).

Đến sáng 30-1, ông Hạnh, Hồng và Tư cảm thấy khó chịu, mệt mỏi, được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang. Sau đó ông Hạnh được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu, đến 15h ngày 31-1 thì tử vong tại bệnh viện.

Ngày 31-1, ông Sĩ có biểu hiện khó thở, mệt mỏi, được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu, đến tối cùng ngày cũng qua đời tại bệnh viện.

Sáng 1-2, ông Hoàng cũng thấy khó chịu và được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cấp cứu.

Theo kết quả giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Đồng Tháp, nguyên nhân tử vong của ông Hạnh và Sĩ là do suy tim cấp, suy hô hấp, phù phổi cấp. Hiện cơ quan chuyên môn đã lấy mẫu để xét nghiệm vi thể, độc chất để tiếp tục điều tra.

Được biết vào thời điểm trên, cả 5 người đã cùng nhau có uống chung loại rượu ngâm dây mỏ quạ, do ông Sĩ ngâm để dành tại nhà.

Bước đầu cơ quan công an đã thu giữ 1 bình thủy tinh bên trong có chứa rượu ngâm dây mỏ quạ và 2 chai thủy tinh bên trong chứa rượu nấm linh chi để phục vụ công tác giám định.

