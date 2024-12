Bé gái văng khỏi cáp treo, lơ lửng trên vòng đu quay cao 45 mét

Your browser does not support the video tag.

Bé gái 13 tuổi đã mất thăng bằng khi trò chơi đột ngột dừng lại và cô bé đã bị văng ra khỏi cáp treo ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ vào ngày 4/12.

Đoạn clip ghi lại cho thấy cô bé bám vào những sợi dây kim loại, sau đó nằm ngang để giữ thăng bằng khi nó quay xuống phía dưới.

Bé gái bị mắc kẹt trên vòng đu quay.

Một người đi hội chợ khác đã được nhìn thấy cố gắng giúp cô bé, ra hiệu cho cô bé biết phải làm gì cho đến khi họ an toàn.

Thẩm phán quận Rajiv Nigam cho biết: "Cô bé an toàn và không bị thương".

Các nhà chức trách đã điều tra sau vụ việc và phát hiện ra rằng những người điều hành vòng đu quay không có giấy phép hợp lệ.

Cuộc điều tra về an toàn và quy định của vòng đu quay vẫn đang được tiến hành.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn