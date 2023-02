Clip: Kinh hoàng khoảnh khắc bé trai 8 tuổi bất ngờ rơi khỏi cáp treo

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Newsflare

Đoạn clip được ghi lại vào ngày 19/1, tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở Thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.

Cụ thể, một cậu bé 8 tuổi đang ngồi trên cáp treo thì bất ngờ bị trượt chân và rơi thẳng xuống dưới.

Chứng kiến cảnh tượng này, đoàn khách du lịch di chuyển phía sau đã hét lớn.

Theo báo cáo, cậu bé là một vận động viên trượt tuyết. Vào thời điểm xảy ra sự việc, cậu bé đi cáp treo cùng với người hướng dẫn của mình. Khi chứng kiến cảnh cậu bé trượt khỏi ghế, người hướng dẫn đã tóm lấy tay cậu. Tuy nhiên, ngay sau đó cậu bé rơi khỏi cáp treo xuống con đường đầy tuyết phủ phía dưới.

May mắn, cậu bé chỉ bị thương nhẹ và đã được đưa đến bệnh viện gần đó.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn