Bé gái ngã sõng soài sau cú nhấn ga của nữ tài xế: Clip tố nguồn cơn khiến người xem bất bình

Một đoạn clip ghi lại tình huống vô cùng bất cẩn của một người phụ nữ khi tham gia giao thông đang khiến dân tình xôn xao.

Theo đó, một bé gái khoảng 4-5 tuổi đang bước lên ghế sau của chiếc xe ô tô nhãn hiệu Ford EcoSport màu trắng. Tuy nhiên bé gái còn chưa kịp lên, cửa phía sau vẫn còn mở nhưng chiếc xe đã vội lao đi. Tình huống bất ngờ khiến đứa trẻ chạy với theo vài bước rồi ngã nhào xuống đường, ngay sát bánh xe. Cảnh tượng khiến những người xem hú vía.

Phát hiện sự việc, người phụ nữ cầm lái và người ngồi cạnh ghế lái đã nhanh chóng mở cửa xuống xe, xem xét tình hình. Cả hai ôm ấp bé gái để trấn an, sau đó tất cả lên xe rời đi.

Người phụ nữ lái ô tô lao đi khi bé gái phía sau chưa kịp lên xe, cửa chưa đóng. (Nguồn video: OFFB)

Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 48 phút ngày 25/8 tại khu vực cổng trường Tiểu học Thị trấn Gò Dầu (đường Lê Văn Thới, tỉnh Tây Ninh).

Đoạn clip do camera hành trình của một ô tô phía sau ghi lại. Dân tình ai nấy đều bất bình với sự bất cẩn của nữ tài xế trong clip, rất may là bé gái không bị làm sao.

Tình huống này là lời cảnh tỉnh cho những người tham gia giao thông, cần hết sức thận trọng, tuân thủ các nguyên tắc dừng, đỗ, lái xe an toàn để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Tác giả: Lam Giang

Nguồn tin: nguoiduatin.vn