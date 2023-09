Bảy CBCS Công an Nghệ An cùng lúc hiến máu cứu người

Trong tỉnh

Ngay sau khi nhận được thông tin anh Nguyễn Quốc Cương (SN 1999), trú tại huyện Thanh Chương (Nghệ An) đang cần gấp máu phục vụ điều trị sau khi mổ sọ não, 7 CBCS Công an Nghệ An đã lập tức hiến máu cứu người.