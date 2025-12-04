Bắt Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên

Nguyễn Đình Nam lúc bị bắt - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 3-12, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Nam (46 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên, địa chỉ tại TP Đà Nẵng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định, năm 2020, Nam thông báo rằng Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên đang thi công dự án nhà ở tại khu đô thị Mỹ Gia - gói 8, TP Nha Trang cũ, tỉnh Khánh Hòa.

Nguyễn Đình Nam khoe có 20 căn nhà liền kề, giá 3,3 tỉ đồng/căn.

Nếu tổ chức, cá nhân nào có nhu cầu mua thì Nam bán với "giá hữu nghị", chỉ còn 3 tỉ đồng/căn.

Tuy vậy vào thời điểm trên, khu đô thị Mỹ Gia - gói 8 vẫn đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý và chưa đủ điều kiện để ký kết hợp đồng mua bán nhà.

Cơ quan điều tra cũng xác định chủ đầu tư chưa ký kết bất kỳ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nào với 20 thửa đất, căn nhà liền kề với Công ty CP Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên.

Song tin lời Nam với vị trí là tổng giám đốc, nhiều người đã chuyển tiền ký kết hợp đồng mua bán nhà, đất, trong đó có một số nạn nhân đến từ Lạng Sơn.

Bước đầu, cơ quan công an xác định Nam đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của người dân. Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ án theo quy định.

Tác giả: HÀ QUÂN - DANH TRỌNG

Nguồn tin: tuoitre.vn