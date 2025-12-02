Lực lượng Cảnh sát biển phá 2 vụ án ma túy, bắt giữ 4 đối tượng

Trước đó, trong 1 ngày, Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống tội phạm ma túy số 1 đã liên tiếp đấu tranh triệt phá 2 vụ án mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 4 đối tượng cùng tang vật liên quan.

Cụ thể, hồi 11 giờ 35 phút ngày 1/12, tại khu vực đảo Vũ Yên (phường Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng), Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống tội phạm ma túy số 1 phối hợp Công an phường Thủy Nguyên bắt giữ đối tượng là Lò Văn Q. (sinh năm 1988, thường trú tại tỉnh Lào Cai) và Lò Văn D. (sinh năm 1985, thường trú tại tỉnh Điện Biên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 13 gói giấy chứa chất bột màu trắng. Các đối tượng khai nhận là ma túy loại heroin cất giấu để bán nhằm kiếm lời.

Một số đối tượng vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Đến 14 giờ cùng ngày, tại khu vực cảng Đoạn Xá (phường Ngô Quyền, TP. Hải Phòng), Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống tội phạm ma túy số 1 phối hợp Công an phường Ngô Quyền bắt quả tang Hà Thị N. (sinh năm 1972, thường trú tại TP. Hải Phòng) đang bán trái phép chất ma túy cho Lâm Văn P. (sinh năm 1991, thường trú tại tỉnh Bắc Ninh).

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 0,33 gram heroin, 2 xe máy và 1 điện thoại.

Ngày 2/12, Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống tội phạm ma túy số 1 ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi mua bán trái phép chất ma túy để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tác giả: Vũ Ba

Nguồn tin: congly.vn