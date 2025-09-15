Bắt tạm giam ông Trần Văn Thức - nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa

Ông Trần Văn Thức

Theo đó, ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Thức, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa.

Ông Trần Văn Thức bị khởi tố về tội "Giả mạo trong công tác" quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự. VKSND tỉnh Thanh Hoá đã phê chuẩn quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Thức.

Được biết, ông Trần Văn Thức từng kinh qua các chức vụ như phó hiệu trưởng rồi hiệu trưởng Trường đại học Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa; Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, trước khi được điều động giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa (tháng 3/2025).

Ông Trần Văn Thức hiện là tỉnh ủy viên, đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa.

Tác giả: Lê Hải

Nguồn tin: vov.vn