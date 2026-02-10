Giám đốc công ty Hoàng Dân bị cáo buộc đưa hối lộ hơn 40 tỷ để trúng thầu

Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 23 bị can trong vụ án xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân cùng các đơn vị, địa phương có liên quan.

Cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (cũ) Hoàng Văn Thắng bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”. Bị truy tố cùng tội danh là các bị can Trần Tố Nghị, cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (QLXDCT), Bộ NN&PTNT (cũ); Nguyễn Hải Thanh, cựu Phó Cục trưởng Cục QLXDCT; Trần Văn Lăng, nguyên Giám đốc Ban 2 và Lê Văn Hiến, cựu Giám đốc Ban 8.

Nguyễn Văn Dân (ngoài cùng bên trái) và các bị can trong vụ án.

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Văn Dân (SN 1970; Giám đốc công ty Hoàng Dân) bị truy tố về 3 tội: Đưa hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, để được hỗ trợ tạo điều kiện tham gia đấu thầu và trúng 5 gói thầu tại 4 Dự án do các Ban Quản lý xây dựng công trình thuộc Bộ NN&PTNT (cũ) làm chủ đầu tư, Nguyễn Văn Dân đã gặp, nhờ, chi tiền cho Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT; Trần Tố Nghị, cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình để Thắng, Nghị giới thiệu, tác động, chỉ đạo lãnh đạo các Ban làm chủ đầu tư 4 Dự án.

Nhờ đó, lãnh đạo các Ban sẽ chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho công ty Hoàng Dân trúng thầu. Tổng số tiền Nguyễn Văn Dân đưa hối lộ để được trúng thầu là 40,215 tỷ đồng. Cơ quan truy tố xác định, Nguyễn Văn Dân đưa cho Hoàng Văn Thắng 4,54 tỷ đồng; Trần Tố Nghị 13 tỷ đồng; Nguyễn Hải Thanh 6,25 tỷ đồng; Trần Văn Lăng 13,425 tỷ đồng và Lê Văn Hiến 3 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định: Nguyễn Văn Dân chỉ đạo Vũ Đình Thịnh (Phó Giám đốc Công ty Hoàng Dân) đưa hợp đồng khống để kê khai năng lực, kinh nghiệm trong hồ sơ dự thầu; liên hệ với các cá nhân có trách nhiệm thuộc các Ban để được cung cấp thông tin, file dự toán đã được duyệt để làm căn cứ lập hồ sơ đề xuất tài chính đảm bảo trúng thầu trái quy định của pháp luật.

Hành vi của Nguyễn Văn Dân đã giúp Công ty Hoàng Dân và liên danh trúng thầu trái quy định pháp luật với 5 gói thầu thuộc 4 dự án tại hồ Krông Pách Thượng, hồ Bản Mồng, hồ Bản Lải và hồ Cách Tạng, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 251 tỷ đồng.

Trong quá trình thi công và hoạt động kinh doanh, Dân còn chỉ đạo Bùi Cao Nguyên (phụ trách tài chính) và Vũ Thị Kim Liên (kế toán trưởng) lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán trái quy định, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước 99,2 tỷ đồng.

Tác giả: Trọng Phú

Nguồn tin: vov.vn