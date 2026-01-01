Đối tượng truy nã đặc biệt ẩn mình dưới vỏ bọc... lái xe ôm

Thông tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 10/2 xác nhận, tổ công tác của đơn vị này vừa bắt giữ Trần Thanh Tâm (SN 1997, trú tại thôn Tân Sinh Đông, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm – nay là xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa), đối tượng bị truy nã đặc biệt lẩn trốn hơn 2 năm qua.

Trần Thanh Tâm tại thời điểm bị bắt giữ khi đang lưu trú trong nhà trọ ở phường Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Theo hồ sơ truy nã, khi Vòng chung kết World Cup 2022 tổ chức tại Qatar từ ngày 20/11 đến 18/12/2022, Trần Thanh Tâm đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bằng tiền trong từng trận thi đấu của các đội bóng.

Từ các chứng cứ tài liệu thu thập, ngày 19/6/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa trước đây đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thanh Tâm về tội danh “Tổ chức đánh bạc” và tiến hành hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. Tuy nhiên, đối tượng này cố tình lẩn trốn khỏi địa phương, nên bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Cam Lâm truy nã tại quyết định số 09/QĐTN-ĐTTH ngày 21/7/2023, theo diện đặc biệt.

Trần Thanh Tâm trước khi dẫn giải từ TP Hồ Chí Minh về Khánh Hòa.

Ngay sau đó, nhiều mũi trinh sát hình sự đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy lùng Trần Thanh Tâm ở nhiều nơi nhưng không phát hiện dấu tích đối tượng này. Với tinh thần nỗ lực thực thi nhiệm vụ trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong thời gian gần đây các trinh sát của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Công an tỉnh Khánh Hòa nắm được nguồn tin Trần Thanh Tâm đang ẩn mình dưới vỏ bọc người hành nghề chạy xe ôm công nghệ ở TP Hồ Chí Minh. Sau nhiều ngày truy bám, ngày 8/2, các trinh sát đã phát hiện, bắt giữ đối tượng này khi đang lưu trú cùng người bạn gái tại một nhà trọ ở phường Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Để che giấu thân phận trốn nã, Tâm đã "mượn" thông tin của người khác để hành nghề xe ôm công nghệ tại nhiều địa bàn ở TP Hồ Chí Minh nhưng kết cục vẫn sa lưới pháp luật.

Tác giả: Phan Hữu Toàn

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân