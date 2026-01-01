Nóng: Công an Việt Nam bắt giữ và bàn giao 2 đối tượng truy nã đỏ của Interpol cho Hàn Quốc

Theo hồ sơ truy nã, từ ngày 16/7/2024 đến ngày 10/9/2025, đối tượng Jo Jungwoo (sinh năm 1999, quốc tịch Hàn Quốc) là tổng giám đốc của một tổ chức tài chính tư nhân bất hợp pháp đã cho vay số tiền rất lớn, với tổng số 691 lần cho vay với mức lãi suất tối đa 49,101% và nhận lãi vượt quá mức lãi suất cho phép. Đối với Sim Hyeonjoon (sinh năm 2002, quốc tịch Hàn Quốc) cũng là thành viên của một tổ chức tài chính tư nhân bất hợp pháp.

Từ ngày 01/02/2025 đến 10/9/2025, đối tượng này đã cho vay với tổng 503 lần với lãi suất từ 28,08% đến 49,101%, vượt quá mức lãi suất cho phép theo quy định pháp luật, vi phạm quy định về lãi suất của Hàn Quốc.

Đối tượng truy nã đỏ quốc tế: Sim Hyeonjoon và Jo Jungwoo

Cả 2 đối tượng trên đều bị Tòa án chi nhánh Ansan thuộc Tòa án quận Suwon (Hàn Quốc) ra lệnh bắt giữ ngày 25/11/2025. Đến ngày 09/01/2026, Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (ICPO-Interpol) ra thông báo đỏ truy nã quốc tế 02 đối tượng có thông tin trên.

Đầu tháng 01/2026, sau khi nắm được thông tin Jo Jungwoo và Sim Hyeonjoon đang lẩn trốn trên địa bàn phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Công an phường Đồng Nguyên phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an và Cục Đối ngoại, Bộ Công an triển khai các biện pháp công tác nắm tình hình di biến động của đối tượng.

Đến ngày 08/02, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Công an phường Đồng Nguyên đã bắt giữ thành công 02 đối tượng khi đang lẩn trốn tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh.

Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an bàn giao 2 đối tượng truy nã quốc tế (đánh dấu X) cho cơ quan chức năng của Hàn Quốc

Tại cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh, qua đấu tranh, đối tượng Jo Jungwoo và Sim Hyeonjoon đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tối ngày 09/02, Công an tỉnh Bắc Ninh đã hoàn tất các thủ tục để bàn giao 02 đối tượng trên cho cơ quan chức năng Hàn Quốc. Ngay trong đêm, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã di lý các đối tượng này về nước để xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, chỉ tính riêng trong thời gian gần đây, nhờ làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng truy nã, trong đó có 2 đối tượng truy nã có quốc tịch Trung Quốc, 2 đối tượng truy nã có quốc tịch Hàn Quốc.

Đây là các đối tượng có lệnh truy nã đỏ của Interpol, lệnh bắt của cơ quan chức năng nước sở tại và trốn truy nã lâu năm. Sau khi bắt giữ được các đối tượng, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo pháp luật Việt Nam và phối hợp các cục nghiệp vụ của Bộ Công an thực hiện chuyển giao các đối tượng truy nã cho cơ quan chức năng của Trung Quốc và Hàn Quốc theo thông lệ quốc tế, góp phần nâng cao uy tín của lực lượng Công an trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.

Tác giả: Nguyễn Phượng (Theo Bộ Công an)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn