Cùng bạn gái buôn ma túy, gã đàn ông bị kết án tử hình

Rủ nhau buôn ma túy

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử vụ Mua bán trái phép chất ma túy đối với các bị cáo: Trần Việt Hùng (49 tuổi); Nguyễn Xuân Thủy (34 tuổi); Nguyễn Trường Sinh (37 tuổi) cùng trú tại Tp.Hà Nội và An Thị Tám (35 tuổi, trú tỉnh Hưng Yên), Bùi Thị Phương (49 tuổi), trú tại Tp.Hải Phòng). Ngoài ra, Hùng, Tám và Sinh còn bị truy tố về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Trần Việt Hùng từng 2 lần ngồi tù vì tội Cố ý gây thương tích và mua bán trái phép chất ma túy. Từng vào tù ra tội, tưởng rằng gã sẽ lấy đó làm bài học nhãn tiền, tránh xa ma túy. Tuy nhiên, Hùng vẫn tiếp tục sa vào con đường tội lỗi. Tháng 7/2024, Hùng ra trại. Không có công việc, lại ly hôn vợ, Hùng chung sống như vợ chồng với bị cáo Bùi Thị Phương. Sau đó, cặp đôi này đã cùng nhau thực hiện hành vi mua bán ma túy.

Hùng và các bị cáo trong đường dây ma tuý.

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 11/2024, Hùng gặp gỡ, bàn bạc với người đàn ông tên Học (trú Nghệ An, không rõ nhân thân) về việc buôn bán ma túy. Do Hùng vừa ra trại, không có tiền nên cả hai thống nhất, Học sẽ chịu trách nhiệm cung cấp ma túy, còn Hùng sẽ đảm nhận việc tiêu thụ. Sau khi bán được "hàng", Hùng sẽ thanh toán tiền cho Học.

Sau đó, Học đưa cho Hùng 20 gói hồng phiến và 1 khẩu súng bắn đạn cao su cùng 6 viên đạn cao su, 7 viên đạn kim loại nhờ cất giấu. Do có mối quan hệ quen biết từ trước nên Hùng đã đưa súng, đạn cho Hùng, Tám, Thủy cất.

Trong vòng 1 tháng (từ tháng 11 - 12/2024), Hùng cùng bạn gái là Phương và Sinh đã 2 lần bán 20 gói ma túy (giá 100 triệu đồng) cho Thủy và Tám. Sau khi mua được ma túy, Thủy và Tám đã bán cho nhiều đối tượng, lợi nhuận chia nhau.

Vào tối 21/12/2024, Hùng thuê ô tô vào Nghệ An gặp Học để nhận hơn 4,7kg ma túy. Trên đường di chuyển ngược ra Bắc, Trần Việt Hùng bị lực lượng chức năng bắt giữ người cùng tang vật. Cơ quan điều tra xác định, Hùng phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi 3 lần mua bán trái phép hơn 5,1kg ma tuý. Không lâu sau, các đối tượng còn lại trong vụ án lần lượt bị bắt giữ.

Nhận bản án vô thời hạn

Tại bục khai báo, các bị cáo thừa nhận hành vi buôn ma túy vì hám lợi. Các bị cáo khai do cuộc sống khó khăn, làm ăn nợ nần nên cùng hợp tác buôn bán ma túy để lấy tiền tiêu xài. Bị cáo Thủy và Hùng khai đều nghiện ma túy.

Được xác định là bị cáo đầu vụ, Hùng khai vì mới ra tù, chưa có việc làm, áp lực cuộc sống nên đã cùng với người yêu là bị cáo Thương thực hiện việc mua bán ma túy. "Bị cáo biết mình sai rồi, xin tòa cho bị cáo cơ hội sống để làm lại cuộc đời", Hùng cúi đầu trình bày với hội đồng xét xử. Đối với người đàn ông tên Học, Hùng khai không biết rõ nhân thân nên cơ quan điều tra chưa có căn cứ để xử lý.

Bị cáo Hùng phải nhận bản án tử hình.

Đồng phạm trong vụ án, bị cáo Thương khai do mối quan hệ yêu đương nên chung sống với Hùng. Quá trình này, bị cáo biết rõ việc người yêu buôn ma túy. Trong một số cuộc giao dịch, bị cáo là người đứng ra nhận tiền bán ma túy từ khách chuyển vào tài khoản ngân hàng. Nữ bị cáo nhận thức hành vi của mình là sai trái, xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Trong lời nói sau cùng trước khi tòa vào nghị án, các bị cáo đều thể hiện sự hối lỗi, xin tòa giảm nhẹ hình phạt. Có bị cáo đã rơi nước mắt khi nhắc đến người thân, về lỗi lầm mà bản thân đã sa ngã để rồi giờ đây sắp phải đối diện với các bản án của pháp luật.

HĐXX nhận định, hành vi mua bán ma túy của các bị cáo là nguy hiểm, vi phạm pháp luật, ma túy mà mầm mống mọi tội lỗi nên cần xử lý nghiêm để có tính răn đe và phòng ngừa chung. Trong vụ án này, bị cáo Trần Việt Hùng đã mua bán khối lượng ma túy đặc biệt lớn, bị cáo phạm tội với tình tiết tăng nặng là tái phạm. Do đó, tòa tuyên phạt Trần Việt Hùng án tử hình.

Các bị cáo còn lại trong vụ án, HĐXX đã tuyên phạt An Thị Tám 20 năm tù, Nguyễn Xuân Thủy 21 năm 3 tháng, Bùi Thị Phương 17 năm tù, Nguyễn Trường Sinh 18 năm tù.

Vì ma túy, Trần Việt Hùng thêm lần nữa vào tù. Chỉ khác lần này bị cáo phải lĩnh mức án cao nhất. Chân bị cáo quỵ xuống khi nghe tòa tuyên án….

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn