Rủ nhau đến quán cà phê 'chơi' ma túy, bị công an ập vào bắt quả tang

Bốn thanh niên sử dụng ma túy trong quán cà phê bị Công an phường Sa Huỳnh bắt quả tang - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Ngày 9-2, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, công an các phường ở Quảng Ngãi đã liên tiếp phát hiện, bắt quả tang nhiều thanh niên tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán cà phê, nhà nghỉ.

Cụ thể chiều 5-2, Công an phường Sa Huỳnh bất ngờ kiểm tra quán cà phê G.Y. (tổ dân phố Thạch By 1), phát hiện 4 thanh niên gồm: N.T.Q., P.M.T., N.C.H. (cùng trú tổ dân phố Thạch By 1) và N.D.H. (trú tổ dân phố Thạch By 2, phường Sa Huỳnh) đang tụ tập tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, công an thu giữ một số dụng cụ tự chế dùng để sử dụng ma túy.

Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đưa 4 thanh niên về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò từng người.

Cùng ngày, khi kiểm tra hành chính tại nhà nghỉ N.Y., Công an phường Nghĩa Lộ cũng phát hiện một nhóm 6 thanh niên gồm: L.T.T.H., P.T.T.T., L.Q.D., T.Q.T., N.L.V. và N.B.N. đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ các thiết bị đèn chiếu màu đen và trắng, phích cắm điện cùng nhiều mẫu vật nghi là ma túy.

Khai với công an, nhóm thừa nhận các viên nén màu vàng là ma túy dạng thuốc lắc (thường gọi là "kẹo"), các túi ni lông và tờ tiền mệnh giá 5.000 đồng có bám dính chất bột màu trắng là ma túy dạng "khay".

Tất cả tang vật đã được niêm phong để phục vụ công tác điều tra.

6 thanh niên vào nhà nghỉ sử dụng ma túy bị bắt quả tang - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Theo cơ quan công an, các nhóm người sử dụng ma túy trái phép thường chọn không gian khép kín như phòng nhà nghỉ, quán cà phê… tụ tập buổi tối để tổ chức sử dụng ma túy, gây khó khăn cho việc phát hiện.

Từ các vụ việc này, công an khuyến cáo chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, giải khát nâng cao trách nhiệm quản lý, kịp thời phát hiện, báo tin khi có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến ma túy.

Người dân cũng được đề nghị chủ động cung cấp thông tin, phối hợp với công an cơ sở để góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại khu dân cư.

Tác giả: Trần Mai

Nguồn tin: tuoitre.vn