Bắt quả tang 8 nam nữ đang 'bay lắc' tại quán karaoke

Các đối tượng bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: CACC

Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an huyện Hoằng Hóa phối hợp với Công an xã Hoằng Phong vừa bắt quả tang nhóm đối tượng đang tổ chức “bay lắc” tại một quán karaoke trên địa bàn xã Hoằng Phong, huyện Hoằng Hóa.

Tại thời điểm cảnh sát đột kích kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang 8 nam nữ tại quán karaoke Anh Lụa đang có hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy. Qua đó, thu giữ nhiều ma túy và tang vật có liên quan.

Qua test nhanh có 7/8 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Hiện Công an huyện Hoằng Hóa đã tạm giữ đối với 5 đối tượng cùng về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, gồm: Trần Văn Cả (sinh năm 1989); Nguyễn Văn Nhân (sinh năm 1989), đều ở xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa; Nguyễn Đức Tài (sinh năm 1999, ở xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa); Lương Thị Dầu (sinh năm 2005) và Cụt Thị Bù (sinh năm 2005), đều ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Vụ việc đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Tùng Dương

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam