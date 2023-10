Bắt hai đối tượng giết người tại quán karaoke ở Hải Phòng lúc rạng sáng

Chiều 22/10, Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng Công an xã Ea Nam, Phòng CSGT Công an tỉnh bắt giữ 2 đối tượng Trần Viết Trung (SN 1988) và Lê Văn Khánh (SN 1990, cùng trú tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) khi đang trên đường lẩn trốn.

Được biết, Trung và Khánh là hai nghi phạm đang bị Công an TP Hải Phòng truy nã về hành vi “Giết người” sau khi gây ra án mạng tại quán karaoke địa có chỉ 105 phố Kênh Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng vào rạng sáng 21/10/2023.

Như Báo CAND đã thông tin, vào khoảng 3h40 sáng 21/10, Công an phường Kênh Dương, TP Hải Phòng nhận được tin báo về việc tại khu vực đối diện với khách sạn Sinh Viên trên phố Kênh Dương có một nam giới nằm bất động, trên người và xung quanh có nhiều vết máu.

Đối tượng Trần Viết Trung bị công an xã Ea Nam bắt giữ.

Công an đã đến hiện trường, ghi nhận 1 nam giới nằm trước cửa nhà 81 Kênh Dương trong tình trạng đã tử vong. Xác minh, người tử vong là Hoàng Ngọc T., SN 1995, đăng ký thường trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; hiện trú xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Tiếp tục vào cuộc điều tra, Công an phường Kênh Dương xác định, trước đó, vào tối 20/10, nhóm thanh niên gồm Hoàng Ngọc T. và 4 người khác uống rượu trên phố Văn Cao, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, sau đó đến hát tại quán karaoke ở địa chỉ 105 Kênh Dương.

Khoảng 3h30 sáng 21/10, khi nhóm của T. thanh toán tiền thì xảy ra xô xát với các nhân viên tại quán gồm: Lê Văn Khánh (SN 1990, trú tại đường Trung Lực, phường Đằng Lâm, quận Hải An) và Trần Viết Trung (SN 1988, trú tại tổ 30 cụm 5 Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

Khánh đã dùng dao đuổi đánh nhóm của Hoàng Ngọc T.. Hậu quả là Hoàng Ngọc T. tử vong, Nguyễn Đức T. (SN 1994, quê xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn T. (SN 1998, trú tại xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) bị thương được đưa cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi gây ra vụ án trên, Trung và Khánh đón xe khách bỏ trốn lên Đắk Lắk. Khi cả hai vừa đi đến địa bàn xã Ea Nam, huyện Ea H’leo thì bị lượng lượng Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện, bắt giữ.

Tác giả: Văn Thành

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân