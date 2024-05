Bắt giữ khẩn cấp Bùi My Oanh, đối tượng cho vay nặng lãi

Ngày 22-5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Công an huyện Đại Lộc giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi My Oanh (SN 1996; trú xã Đại Cường, huyện Đại Lộc) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Đối tượng Bùi My Oanh - Ảnh: Công an Quảng Nam

Cùng bị bắt giữ khẩn cấp với Oanh còn có Lê Thị Một (SN 1970; trú xã Đại Hoà, huyện Đại Lộc) và Đinh Thị Phụng (SN 1994; trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc).

Kết quả điều tra ban đầu xác định Oanh và các đối tượng liên quan đã cho hơn 50 người trên địa bàn huyện Đại Lộc và một số địa phương lân cận vay tổng số tiền trên 2,8 tỉ đồng, lãi suất 120%-240%/năm, thu lợi bất chính hơn 520 triệu đồng.

Đinh Thị Phụng (ảnh trên) và Lê Thị Một - Ảnh: Công an Quảng Nam

Các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, manh động, liều lĩnh. Nếu người vay không còn khả năng trả nợ thì các đối tượng gọi điện, trực tiếp đến nhà đe doạ, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Đáng chú ý, Bùi My Oanh là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự. Tháng 5-2020, Oanh từng bị bắt về tội "Cưỡng đoạt tài sản", liên quan cái chết của một người đàn ông.

Bùi My Oanh khi bị bắt giam vào năm 2020

Cụ thể, trước thời điểm đó, một người đàn ông tên B. ở huyện Đại Lộc vay 50 triệu đồng của Oanh. Khi đến hẹn trả, Oanh nhiều lần gọi điện nhưng ông B. không nghe máy. Oanh bèn rủ 4 thanh niên ở địa phương mang hung khí sang nhà ông B., cưỡng đoạt chiếc xe máy.

Sau đó, người nhà phát hiện ông B. chết gần bờ ao phía sau vườn, trên người nồng nặc mùi thuốc trừ sâu. Người nhà cho rằng cái chết của ông B. liên quan đến Oanh nên đã trình báo công an.

Đáng chú ý, sau khi biết ông B. tự tử chết, Oanh sai đàn em đem trả lại chiếc xe mà đối tượng này cưỡng đoạt.

Theo người dân địa phương, năm 2022, sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản", Oanh trở về địa phương và có một số hành vi còn manh động hơn trước.

Tác giả: Trần Thường

Nguồn tin: Báo Người Lao động