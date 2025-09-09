Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Công an xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An phát hiện Nguyễn Trọng Luận có nhiều biểu hiện vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy. Đối tượng này từng có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, song ra tù vẫn tiếp tục móc nối với các đối tượng cộm cán ở địa phương để thực hiện giao dịch ma túy.

Đối tượng Nguyễn Trọng Luận.

Để đối phó với lực lượng công an, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức liên lạc, địa điểm và chỉ thực hiện với “khách quen”. Các đối tượng thường chọn các địa điểm tại tuyến đường liên huyện, cạnh các khu vực chợ, quán xá đông người di chuyển để trà trộn mua bán ma túy.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 19h, ngày 7/9/2025, tại khu vực đường liên thôn thuộc xóm Văn Đồng, xã Bạch Hà, Công an xã Bạch Hà bắt giữ Nguyễn Trọng Luận về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng thu giữ 140 viên ma túy (hồng phiến), 1 điện thoại di động và một số tang vật liên quan khác. Tại cơ quan công an, ban đầu Nguyễn Trọng Luận quanh co, chối tội. Tuy nhiên, với các chứng cứ, tài liệu mà cơ quan điều tra đã thu thập được, đối tượng đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội.

Tang vật vụ án

Hiện, Công an xã Bạch Hà đã bàn giao hồ sơ, đối tượng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền.

