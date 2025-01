Bắt giữ đối tượng tàng trữ gần 9 tạ hóa chất để sản xuất thuốc pháo nổ

Thực hiện Kế hoạch của Công an tỉnh và UBND thành phố về phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo (đặc biệt là các loại pháo tự chế) dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 và thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Công an thành phố Vinh đã đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm và vi phạm pháp luật về pháo. Qua đó, đơn vị đã rà soát, xác minh trên mạng xã hội, phát hiện một số đối tượng buôn bán hóa chất, tiền chất thuốc nổ trái phép trên không gian mạng. Trong đó, nổi lên tài khoản facebook cá nhân “N.T” có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động tàng trữ, buôn bán nguyên liệu chế tạo pháo nổ trên không gian mạng. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Vinh xác định Nguyễn Tiến Phi là chủ tài khoản trên.

Đối tượng Nguyễn Tiến Phi

Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, cũng như tránh sự kiểm duyệt các quy định về tiêu chuẩn hàng hóa của các sàn thương mại điện tử và đơn vị vận chuyển, đối tượng Phi đã ngụy trang số hóa chất với những tên gọi như “phân bón cho hoa”, “thuốc kích thích cây trồng ra hoa”… Tuy nhiên, các phương thức, thủ đoạn tinh vi này đã không qua khỏi “tầm ngắm” nghiệp vụ của Công an thành phố Vinh.

Đối tượng Nguyễn Tiến Phi cùng số tang vật

Để tập trung lực lượng và phương tiện, với quyết tâm triệt phá ổ chuyên sản xuất, buôn bán thuốc pháo nổ trong thời gian sớm nhất, Công an thành phố Vinh xác lập chuyên án.

Công an thành phố Vinh khám xét các thùng chứa hóa chất do đối tượng Nguyễn Tiến Phi tàng trữ

Áp dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, ngày 30/12/2024, tại phường Trung Đô, Công an thành phố Vinh phá thành công chuyên án, triệt phá ổ chuyên sản xuất, buôn bán thuốc pháo nổ, bắt giữ đối tượng Nguyễn Tiến Phi (sinh năm 2004), trú tại xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn về hành vi sản xuất, tàng trữ các loại hóa chất để sản xuất thuốc pháo. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 890 kg hóa chất các loại để pha trộn thành thuốc pháo cùng 1.000 m dây cháy châm, 5.000 vỏ hộp cat-tong, 30 kg túi zip cùng nhiều nguyên liệu, dụng cụ để chế tạo pháo và một số tang vật liên quan khác.

Đối tượng Nguyễn Tiến Phi tại Cơ quan Công an

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Tiến Phi khai nhận tất cả các hóa chất và phụ kiện trên được mua trên mạng xã hội từ các tài khoản không rõ nhân thân, lai lịch địa chỉ. Sau đó, mang về bán lẻ cho các khách hàng có nhu cầu mua để sử dụng nhằm mục đích chế tạo pháo nổ, thu lời bất chính.

Hiện, Công an thành phố Vinh đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.

Tác giả: Phạm Thủy - Hồ Hưng