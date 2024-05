Bắt giữ đối tượng đột nhập Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh để trộm cắp

Trước đó, Công an huyện Nghi Lộc tiếp nhận tin báo về việc vào tối 11/5/2024, tại Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh tỉnh có kẻ gian đột nhập lấy trộm nhiều tài sản có giá trị gồm: 1 đàn organ, 1 máy tính xách tay, 1 bộ điều chỉnh nhạc, 4 micro, tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 53 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Nghi Lộc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành xác minh, điều tra vụ việc.

Đối tượng Nguyễn Bá Mạnh và tang vật

Nhận định đây là hoạt động phạm tội chuyên nghiệp, liều lĩnh, làm mất an ninh trật tự trên địa bàn, gây tâm lý hoang mang, bức xúc cho cán bộ, công chức Trung tâm và quần chúng nhân dân, Công an huyện Nghi Lộc đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.

Với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, ngày 14/5/2024, Công an huyện Nghi Lộc phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Nguyễn Bá Mạnh (sinh năm 1991), trú xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan Công an, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Nguyễn Bá Mạnh đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Trần Sỹ Đức

Nguồn tin: vov.vn