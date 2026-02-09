Báo Mỹ 'ngẩn ngơ' ngắm biệt thự song lập của đôi bạn thân ở Đà Nẵng

Two Hói's Villa là dự án thiết kế dành cho 2 cặp vợ chồng trung niên tại Đà Nẵng. Cả hai gia đình đều yêu thiên nhiên, rừng, núi và đặc biệt là bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Tô Hữu Dũng
Khu đất có diện tích 380m2 với mật độ xây dựng 40%. Yêu cầu của khách hàng là ngôi nhà đơn giản, với cấu trúc tối giản pha trộn hài hòa với thiên nhiên. Ảnh: Tô Hữu Dũng
Trong khi thiết kế bên ngoài trông giống như một ngôi nhà duy nhất, nhưng thực tế hai gia đình đều có không gian riêng và không gian chung ở bên trong. Ảnh: Tô Hữu Dũng
Theo đó, ngôi nhà chia thành hai khu vực khác nhau, với các chức năng và tiện nghi tương tự, tách biệt hoàn toàn, đối xứng qua một khu vườn ở giữa. Ảnh: Tô Hữu Dũng
Khu vườn đóng vai trò là không gian trung gian giữa hai ngôi nhà cũng như lối vào chính. Ảnh: Tô Hữu Dũng
Ngôi nhà sử dụng chủ yếu gạch thô và thép. Ảnh: Tô Hữu Dũng
Tầng trệt bao gồm phòng khách, bếp và phòng ngủ, tất cả được kết nối với khu vực sân vườn rộng rãi. Ảnh: Tô Hữu Dũng
Nhờ thiết kế này, không gian có cảm giác rộng rãi và gần gũi với thiên nhiên hơn. Ảnh: Tô Hữu Dũng
Khi cửa kính mở hoàn toàn, không gian trong nhà và khu vườn hòa thành một, cho gia chủ đắm mình hoàn toàn vào khí hậu núi và rừng. Ảnh: Tô Hữu Dũng
Phòng ngủ tối giản với nội thất gỗ chủ đạo. Ảnh: Tô Hữu Dũng
Khu vực thư giãn lý tưởng với tầm nhìn bao quát khu rừng. Ảnh: Tô Hữu Dũng
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn