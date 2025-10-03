Bão Matmo vào Biển Đông hôm nay

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão Matmo lúc 1h sáng 3-10 - Ảnh: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 1h sáng 3-10, tâm bão Matmo đang ở trên vùng biển phía đông đảo Luzon (Philippines), sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11.

Dự báo trong ngày hôm nay, bão Matmo sẽ quét qua đảo Luzon, sau đó khoảng chiều tối nay, bão sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 11 trong năm 2025.

Đến 1h sáng 4-10, tâm bão ở trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cường độ bão lúc này mạnh cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 12.

Trong ngày và đêm mai, bão Matmo tiếp tục đi nhanh theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25km/h, cường độ có khả năng mạnh thêm.

Đến 1h sáng 5-10, tâm bão ở trên vùng biển phía tây bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 340km về phía đông đông nam, cường độ bão lúc này mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.

Trong ngày và đêm 5-10, bão giữ nguyên tốc độ và hướng di chuyển, đi qua khu vực giữa phía bắc đảo Hải Nam và phía nam bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) rồi vào vịnh Bắc Bộ.

Đến 1h sáng 6-10, tâm bão ở trên khu vực bắc vịnh Bắc Bộ, cường độ bão lúc này mạnh cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 13.

Sau đó bão Matmo có khả năng đi vào đất liền các tỉnh ven biển phía Đông Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của bão Matmo, từ trưa và chiều 3-10, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 4-6m.

Trong khoảng ngày 4 đến 5-10, vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: tuoitre.vn