Văn phòng Trung ương ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Văn phòng ủng hộ tối thiểu mỗi người một ngày lương để giúp đỡ đồng bào sớm vượt qua khó khăn và ổn định lại cuộc sống sau thiên tai.

Tổng Bí thư Tô Lâm quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, diễn biến thiên tai năm nay vô cùng phức tạp và khốc liệt. Tình hình "bão chồng bão, lũ chồng lũ" khi cơn bão số 9 chưa qua thì bão số 10 đã đến và khi chưa khắc phục xong hậu quả của bão số 10 thì bão số 11 đã hình thành và sắp đổ bộ.

Tổng Bí thư cũng chỉ rõ, sự chung tay của cộng đồng là rất đáng quý, nhưng với thiệt hại ước tính lên tới 12.000 tỷ đồng, sự hỗ trợ này không thể đủ. Do đó, Chính phủ và Nhà nước phải vào cuộc mạnh mẽ, sử dụng ngân sách để hỗ trợ nhân dân một cách toàn diện, từ việc ổn định đời sống, đảm bảo trường học cho trẻ em đến cơ sở y tế cho người bệnh, bởi đây là một thảm họa chưa từng có tiền lệ, đòi hỏi một kế hoạch ứng phó tổng thể và quyết liệt.

Cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN



Về các giải pháp cấp bách, Tổng Bí thư yêu cầu, ưu tiên hàng đầu là cứu tính mạng người dân. Công tác cứu trợ phải thực tế và hiệu quả. Người dân dù có gạo cũng không thể nấu vì thiếu bếp, thiếu lửa và đặc biệt là không có nước sạch để uống. Vì vậy, các mặt hàng cứu trợ phải là những thứ có thể sử dụng ngay như lương khô, nước uống, quần áo và thuốc men. Thông tin chỉ đạo phải cụ thể, tránh chung chung. Cần phải nắm rõ "vùng nào, xã nào, thôn nào" đang gặp khó khăn nhất để tập trung nguồn lực, thay vì chỉ đạo dàn trải. Phải có người đến tận nơi xem xét hoàn cảnh cụ thể để hỗ trợ kịp thời.

Về các giải pháp chiến lược, lâu dài, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu phải thay đổi tư duy: Thứ nhất, phải đầu tư xây dựng các công trình phòng chống bão hiện đại, kiên cố; Thứ hai, phải xây dựng phương án "cứu giúp tại chỗ" một cách bài bản. Cần dự trữ sẵn lương thực, thực phẩm, đặc biệt là đồ ăn liền như lương khô tại các địa bàn có nguy cơ cao như miền Tây Nghệ An, Thanh Hóa hay vùng núi Quảng Trị, Quảng Bình. Điều này nhằm đảm bảo có thể ứng cứu ngay lập tức cho cả người dân và lực lượng cứu hộ khi thiên tai xảy ra.

