Bao giờ người dân được tiếp cận nhà ở xã hội?

Tuy nhiên, thực tế cho thấy nguồn cung hiện vẫn chưa theo kịp nhu cầu, đặt ra câu hỏi về thời điểm người dân có thể tiếp cận các sản phẩm này.

Theo định hướng của Chính phủ tại Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 12/01/2026, chỉ tiêu phát triển NOXH giai đoạn 2026–2030 được giao cho các địa phương là mức tối thiểu cần hoàn thành.

Điều này đồng nghĩa với việc các tỉnh, trong đó có Hà Tĩnh, cần chủ động vượt chỉ tiêu thông qua việc thu hút thêm nhà đầu tư, phát triển nhiều dự án độc lập, thay vì chỉ dừng lại ở mức kế hoạch.

Thực hiện chủ trương này, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành nhiều chỉ đạo quyết liệt nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản và phát triển NOXH theo hướng minh bạch, bền vững.

Đáng chú ý, tỉnh yêu cầu đưa các dự án NOXH vào nhóm “luồng xanh”, rút ngắn tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Đây được xem là giải pháp then chốt để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Hiện toàn tỉnh đang triển khai 3 dự án NOXH với quy mô khoảng 3.567 căn hộ. Trong đó, một số dự án trọng điểm đã có mốc tiến độ cụ thể: dự án tại phường Thành Sen dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026; dự án tại phường Trần Phú đang được đẩy nhanh thủ tục để thi công và hoàn thiện theo kế hoạch; một số dự án khác cũng được yêu cầu hoàn thành các hạng mục nhà ở xã hội thấp tầng trong năm 2026.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng chỉ đạo bố trí quỹ đất, đặc biệt là 20% quỹ đất trong các dự án nhà ở thương mại để phát triển NOXH, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường nhằm đảm bảo phát triển ổn định, tránh đầu cơ, trục lợi chính sách.

Tuy vậy, một số dự án và quỹ đất đã được đề xuất từ năm 2025 đến nay vẫn chưa hoàn tất thủ tục chấp thuận đầu tư, cho thấy vẫn còn tồn tại những “điểm nghẽn”

trong quá trình triển khai. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận nhà ở của người dân. Có thể thấy, với tiến độ hiện tại, những sản phẩm NOXH đầu tiên tại Hà Tĩnh dự kiến sẽ bắt đầu hoàn thành và đưa vào sử dụng từ cuối năm 2026.

Tuy nhiên, để người dân thực sự tiếp cận rộng rãi, tỉnh cần tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, minh bạch hóa môi trường đầu tư và khuyến khích doanh nghiệp tham gia mạnh mẽ hơn vào phân khúc này.

Trao đổi với phóng viên Báo PLVN, chị Nguyễn T.N.A, nhân viên một Ngân hàng trên địa bàn phường Thành Sen, Hà Tĩnh, thuộc đối tượng người thu nhập thấp tại khu vực đô thị chia sẻ trong sự ngậm ngùi, cái mác “làm ngân hàng” nghe thì sang chảnh, oai phong lẫm liệt lắm, nhưng thực tế thì...” mọi người cứ tưởng tôi làm ngân hàng là tiền đè chết người, nhưng thực tế tôi cũng chỉ là người làm công ăn lương thôi, hàng ngày tui duyệt hồ sơ vay vốn cho người ta mua đất, xây nhà tiền tỷ, mà tối về tui phải đối mặt với bốn bức tường căn nhà trọ chật chội.

Lương thì ba cọc ba đồng, giá đất Hà Tĩnh thì cứ ‘ngáo’ lên từng ngày, mơ về một căn nhà riêng nghe xa xỉ quá”.

Bản thân hiện đang phải thuê phòng trọ sống cùng gia đình có con nhỏ hơn ba tuổi, điều kiện sinh hoạt quá chật chội và giá thuê phòng trọ một năm cũng lên đến hơn 50 triệu đồng/ năm, chưa tính đến điện nước sinh hoạt phát sinh...

Tui nghe báo đài nói Hà Tĩnh đang xây 3.567 căn hộ (NOXH), cũng vừa mừng vừa lo không biết có được tới lượt mình hay không nữa?

Việc phát triển NOXH không chỉ là nhiệm vụ kinh tế mà còn mang ý nghĩa an sinh xã hội sâu sắc.

Khi các cơ chế, chính sách được thực thi đồng bộ và hiệu quả, cơ hội sở hữu nhà ở của người thu nhập thấp tại Hà Tĩnh sẽ dần trở nên khả thi hơn trong thời gian tới.

Tác giả: Trung Nghĩa

Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn