Eximbank tiếp tục biến động nhân sự cấp cao, 4 Phó Tổng Giám đốc từ nhiệm

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HoSE: EIB) vừa công bố thông tin liên quan đến biến động nhân sự cấp cao tại ban điều hành, trong bối cảnh ngân hàng đang triển khai mô hình cơ cấu tổ chức mới nhằm hiện thực hóa Chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030.

Theo thông tin từ Eximbank, ngày 29/5/2026, ngân hàng đã nhận được đơn đề nghị thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của ông Phạm Quang Dũng. Việc thôi giữ chức vụ có hiệu lực từ ngày 1/6/2026.

Trong đơn gửi Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát, ông Phạm Quang Dũng cho biết quyết định này xuất phát từ định hướng chiến lược phát triển của Eximbank trong giai đoạn mới, khi ngân hàng đang đẩy mạnh kiện toàn mô hình tổ chức, tối ưu công tác điều hành và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Ông Dũng cho rằng việc chuyển giao sẽ tạo điều kiện để ông đảm nhận vị trí và nhiệm vụ mới phù hợp hơn với nhu cầu tổ chức cũng như định hướng phát triển của Eximbank trong thời gian tới. Sau khi thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc, ông sẽ tiếp tục công tác tại Eximbank theo sự phân công của ngân hàng.

Trước ông Phạm Quang Dũng, Eximbank cũng ghi nhận 3 Phó Tổng Giám đốc khác nộp đơn từ nhiệm.

Trong đơn, ông Phạm Quang Dũng cũng gửi lời cảm ơn tới HĐQT, Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên Eximbank đã tin tưởng, hỗ trợ và đồng hành với ông trong suốt thời gian đảm nhiệm cương vị Phó Tổng Giám đốc, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của ngân hàng ở vai trò mới.

Cụ thể, ông Đào Hồng Châu sẽ thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc và chấm dứt thời gian công tác tại Eximbank từ ngày 1/6/2026 theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ sẽ rời vị trí Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính và kết thúc quá trình làm việc tại ngân hàng từ ngày 1/6/2026.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hướng Minh sẽ thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc từ ngày 15/7/2026 nhằm phục vụ quá trình bàn giao và triển khai các công việc liên quan theo kế hoạch của ngân hàng.

Theo Eximbank, việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức lần này là một bước đi trong quá trình xây dựng mô hình vận hành tinh gọn, linh hoạt và đồng bộ hơn, phù hợp với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm. Cùng với việc triển khai mô hình vận hành mới, ngân hàng cũng tiến hành rà soát và sắp xếp lại một số vị trí quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Ngân hàng khẳng định mọi hoạt động vẫn được duy trì ổn định, liên tục và thông suốt. Các chương trình chuyển đổi, nâng cao hiệu quả vận hành cùng kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 tiếp tục được thực hiện theo đúng lộ trình đã đề ra. Đồng thời, Eximbank đang tiếp tục kiện toàn đội ngũ quản lý nhằm nâng cao năng lực thực thi và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Liên quan đến công tác nhân sự, Eximbank dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 24/7/2026 tại Hà Nội để xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó có việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VIII (2025-2030). Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội là 24/6/2026.

HĐQT Eximbank cũng đã thông qua kế hoạch đề cử nhân sự dự kiến tham gia ứng cử vào HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030. Thời hạn cuối để cổ đông thực hiện quyền đề cử nhân sự là ngày 5/6, trong khi hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề cử tại Văn phòng HĐQT Eximbank là ngày 19/6.

Theo Eximbank, tùy thuộc vào việc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ VIII (2025-2030) và tiến hành bầu bổ sung HĐQT, Ban Kiểm soát. Số lượng nhân sự cụ thể sẽ được công bố trong các thông báo tiếp theo.

Hiện HĐQT Eximbank gồm 5 thành viên. Bà Phạm Thị Huyền Trang giữ chức Chủ tịch HĐQT. Các thành viên còn lại gồm Nguyễn Trọng Hiền, Ho Poh Wah, Phạm Tuấn Anh và Nguyễn Trí Trung. Trong đó, ông Nguyễn Trí Trung, ông Nguyễn Trọng Hiền và ông Ho Poh Wah là ba nhân sự đã được đề cử vào HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra ngày 28/4.

Tác giả: Phạm Thị Thanh Loan

Nguồn tin: nguoiduatin.vn