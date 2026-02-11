Nghệ An có thêm dự án nhà ở xã hội hơn 3.500 tỷ, quy mô trên 2.000 căn

Ảnh minh họa.

Theo UBND tỉnh Nghệ An, ngày 10/02/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức phiên họp để bàn một số nội dung theo thẩm quyền.

Tại phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp chung cư, nhà ở xã hội tại phường Vinh Phú và phường Vinh Lộc.

Dự án nhằm đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội phục vụ nhu cầu an cư của công nhân, người lao động có thu nhập thấp, qua đó góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội theo Đề án của Chính phủ.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 3.500 tỷ đồng, đáp ứng quy mô dân số khoảng 9.000 người. Trong đó, diện tích đất dành cho nhà ở xã hội gần 48.000 m², đất ở chung cư thương mại gần 12.000 m²; dự kiến xây dựng khoảng 2.005 căn hộ nhà ở xã hội và khoảng 500 căn hộ nhà ở thương mại.

Bên cạnh các khối nhà ở, dự án còn đầu tư hạng mục trung tâm văn hóa, trường mầm non, trường tiểu học, trạm y tế, cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động trước ngày 31/12/2030.

Đánh giá tại phiên họp, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cho rằng việc đầu tư dự án Tổ hợp chung cư, nhà ở xã hội tại phường Vinh Phú và phường Vinh Lộc là cần thiết. Hồ sơ dự án đã đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý, phù hợp với chủ trương của Chính phủ cũng như định hướng phát triển của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đề nghị đẩy nhanh tiến độ triển khai và hoàn thành dự án. Đồng thời yêu cầu đảm bảo năng lực của nhà đầu tư, đặc biệt là năng lực tài chính, tránh tình trạng dự án chậm tiến độ, kéo dài.

Ngoài ra, dự án cần đảm bảo hài hòa cảnh quan, không gian đô thị, rà soát kỹ các quy hoạch liên quan để tránh chồng lấn, đảm bảo sự đồng bộ với các quy hoạch đã được phê duyệt.

Theo Báo Nghệ An, giai đoạn từ năm 2021 đến nay, tỉnh đã đầu tư xây dựng và hoàn thành 4.323 căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp. Trong đó, giai đoạn 2021–2024 hoàn thành 1.675 căn tại 3 dự án, công trình; riêng năm 2025 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng khoảng 2.548 căn hộ nhà ở xã hội tại 6 dự án, công trình.

