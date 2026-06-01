SACOMBANK đổi tên mới từ 1-6

Ngân hàng khẳng định việc đổi tên không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cũng như các quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, cổ đông và đối tác. Trước đó, kế hoạch thay đổi tên thương mại đã được Đại hội đồng cổ đông SACOMBANK thông qua tại phiên họp ngày 22-4.

Theo đại diện ngân hàng, việc thay đổi tên thương mại không chỉ kế thừa những giá trị thương hiệu đã được xây dựng hơn 30 năm qua mà còn phản ánh định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Trong đó, "Sài Gòn" tượng trưng cho tinh thần năng động, tiên phong và hội nhập - nơi khởi nguồn của thương hiệu; "Tài" thể hiện năng lực tài chính vững mạnh cùng sự chuyên nghiệp trong hoạt động; còn "Lộc" mang ý nghĩa thịnh vượng, phát triển bền vững.

Theo SACOMBANK, tên gọi mới thể hiện khát vọng tăng trưởng thận trọng, hiệu quả, đồng thời hướng đến việc tối ưu lợi ích cho cổ đông, khách hàng và đối tác.

Được thành lập từ năm 1991, SACOMBANK là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong tại Việt Nam, từng bước mở rộng quy mô hoạt động, mạng lưới giao dịch và năng lực cạnh tranh, hướng đến mô hình ngân hàng bán lẻ hiện đại.

Năm 2026 đánh dấu giai đoạn chuyển mình mới của SACOMBANK khi ngân hàng đồng thời kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp cao, triển khai nhiều chương trình tái cấu trúc và nâng cao các chỉ số an toàn hoạt động. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng thực hiện thay đổi logo, bộ nhận diện thương hiệu và công bố đại sứ thương hiệu mới.

Việc đổi tên lần này được xem là bước tiếp theo trong chiến lược tái định vị thương hiệu, chuẩn bị cho giai đoạn phát triển dài hạn trong bối cảnh ngành ngân hàng đang bước vào chu kỳ cạnh tranh và chuyển đổi mạnh mẽ.

Tác giả: Thy Thơ

Nguồn tin: Báo Người lao động