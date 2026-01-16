Thủ môn U23 Việt Nam xả ảnh cưới với 'chị đẹp' thạc sĩ

Đám cưới của Quan Văn Chuẩn và Dương Hà diễn ra hôm 3/1 ở khách sạn 5 sao tại Hà Nội.

Tối 14/1, thủ môn Quan Văn Chuẩn “xả” loạt ảnh cưới hôm 3/1 và gửi lời cảm ơn mọi người đã tới chung vui, chúc phúc cho vợ chồng anh.

“6 năm bên nhau, chúng mình vừa là người yêu, vừa là bạn, cùng nhau trưởng thành và giúp nhau hoàn thiện hơn mỗi ngày. Tụi mình đã học cách lắng nghe, nhường nhịn và để hôm nay có thể đứng cạnh nhau, gọi nhau là gia đình”, anh viết.

Tiếp đó, Quan Văn Chuẩn gửi lời yêu thương tới vợ Dương Hà vì đã “tin anh, chờ anh và chọn làm hậu phương vững vàng để anh yên tâm bước tiếp”. Anh cũng biết ơn sự hiện diện, cái ôm, nụ cười và lời chúc ấm áp từ hai bên gia đình, bạn bè và những người thân yêu.

Với Quan Văn Chuẩn, hôn lễ đã diễn ra trọn vẹn, ấm áp và đúng như mơ ước. Trong ngày vui, nam thủ môn diện 2 bộ vest tông đen và kem lịch lãm. Cô dâu Dương Hà cũng thay 3 chiếc váy cưới lộng lẫy.

Trên trang cá nhân, Dương Hà bày tỏ niềm biết ơn với đấng sinh thành, đồng thời nhắn nhủ chồng mới cưới: “Em hạnh phúc vì hôn nhân của chúng mình được vun đắp bằng tình yêu, sự bao dung và chân thành”.

Quan Văn Chuẩn và Dương Hà có hơn 5 năm yêu trước khi về chung nhà với đám cưới hoành tráng ở khách sạn 5 sao tại Hà Nội hôm 3/1. Lễ ăn hỏi của cặp đôi diễn ra vào cuối tháng 12/2025.

Văn Chuẩn - Dương Hà bắt đầu công khai mối quan hệ từ năm 2020. Mối tình “chị ơi, anh yêu em” của cả hai nhận được nhiều sự quan tâm. Theo chia sẻ từ Dương Hà, Văn Chuẩn ngỏ lời cầu hôn cô tại Paris (Pháp) vào khoảng cuối tháng 6, đầu tháng 7/2025.

Quan Văn Chuẩn (sinh năm 2001) là người dân tộc Tày, quê Tuyên Quang. Anh là thủ môn trẻ tài năng của Hà Nội FC, từng được HLV Kim Sang-sik thêm vào danh sách triệu tập đội tuyển quốc gia hồi tháng 8 năm ngoái.

Bạn đời của Quan Văn Chuẩn là Nguyễn Vũ Dương Hà, sinh năm 1998. Cô tốt nghiệp Học viện Ngân hàng, đã hoàn thành bậc học thạc sĩ, hiện làm việc trong ngành tài chính.

Trên mạng xã hội, Văn Chuẩn thường xuyên dành những lời yêu thương đến nửa kia. Chuyện tình lâu dài và bền chặt của cả hai được nhiều người mến mộ.

Tác giả: Ngân Anh

Nguồn tin: znews.vn