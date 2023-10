Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Báo Nhân dân ký kết Chương trình phối hợp công tác tuyên truyền giai đoạn 2024 -2026

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Tổng biên tập, lãnh đạo các ban chuyên môn, các vụ, đơn vị thuộc Báo Nhân dân.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Thu Hường – Trưởng Ban Tuyên giáo Tinh ủy, Nguyễn Trọng Hoàng – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ngọc Kim Nam - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Quang cảnh lễ ký kết chương trình phối hợp

Tăng cường thông tin, tuyên truyền về tỉnh Nghệ An trên các ấn phẩm của Báo Nhân dân

Việc ký kết Chương trình phối hợp nhằm tăng cường thông tin tuyên truyền, quảng bá toàn diện hình ảnh của tỉnh Nghệ An trên các ấn phẩm của Báo Nhân Dân về tiềm năng, lợi thế, những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực của tỉnh Nghệ An, góp phần quảng bá hình ảnh Nghệ An với bạn bè trong và ngoài nước để tiếp tục kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đến thăm quan, đầu tư vào tỉnh Nghệ An. Đồng thời, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; phản ánh những khó khăn, vướng mắc, vấn đề dư luận xã hội quan tâm; đề xuất với Trung ương tăng cường quan tâm, chỉ đạo, tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh các chính sách phù hợp với xu thế phát triển, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của tỉnh Nghệ An.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường báo cáo dự thảo Chương trình phối hợp tuyên truyền

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An và Báo Nhân Dân phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động, tích cực trong công tác phối hợp; tăng cường trao đổi thông tin để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền. Hai bên phối hợp cung cấp thông tin hai chiều, tăng cường thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế, các mô hình, những thành tựu nổi bật của tỉnh Nghệ An trên báo Đảng một cách nhanh, chính xác, góp phần cổ vũ các phong trào ở địa phương. Việc phối hợp tuyên truyền hằng năm dựa trên điều kiện thực tế, nhu cầu của mỗi bên; nội dung, hình thức triển khai phù hợp, nhằm cung cấp và định hướng thông tin, dư luận đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Giai đoạn 2024 -2026, các nội dung hai bên phối hợp tuyên truyền gồm: Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, liên tục quá trình quán triệt, triển khai kế hoạch, chương trình, đề án để hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần đưa Nghị quyết 39-NQ/TW vào cuộc sống. Phối hợp tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cùng các chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh Nghệ An gắn với kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó bám sát những vấn đề cốt lõi, mục tiêu tổng quát về chiến lược, định hướng phát triển của Nghệ An trong nhiệm kỳ và chủ đề từng năm…

Phối hợp tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Trong đó, chú trọng tuyên truyền các cách làm hay, sáng tạo; các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của tỉnh Nghệ An, nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng trên cả nước.

Phối hợp tuyên truyền về kết quả triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Trong đó, tập trung tuyên truyền công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư; hiệu quả của các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn; tiềm năng phát triển du lịch; xây dựng và phát triển văn hóa Nghệ An; công tác an sinh xã hội…

Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân Đinh Như Hoan cho biết, thời gian vừa qua công tác phối hợp giữa Báo Nhân dân và tỉnh Nghệ An được thực hiện tốt, số bài tuyên truyền về tỉnh Nghệ An trên các trang báo in, báo điện tử ngày càng tăng

Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chính phủ, các Bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Nghệ An trong thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, trong đó tập trung tuyên truyền những kết quả nổi bật của tỉnh, các ngành, các cấp về thực hiện Nghị quyết số 36/2021/QH15, ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Phối hợp tuyên truyền tiềm năng, lợi thế, những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực của tỉnh Nghệ An, quảng bá giới thiệu hình ảnh Nghệ An năng động, sáng tạo với bạn bè trong và ngoài nước. Đấu tranh với các hành động, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên địa bàn, củng cố và nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết trong toàn Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thống nhất với các nội dung của dự thảo Chương trình phối hợp tuyên truyền

Tuyên truyền, quảng bá các ngày kỷ niệm, ngày lễ, các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các nội dung tuyên truyền khác do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An và Báo Nhân Dân cùng thống nhất…

Tại Chương trình phối hợp giai đoạn 2024 -2026 cũng đã quy định rõ các nội dung của mỗi bên trong thực hiện Chương trình phối hợp.

Báo Nhân dân tiếp tục đồng hành với sự phát triển của tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu

Phát biểu tại Lễ ký kết Chương trình phối hợp, đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin cơ bản về tình hình kinh tế – xã hội của địa phương trong thời gian qua. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, trong quá trình phát triển, bên cạnh sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, Nghệ An đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ rất quan trọng của các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương, đặc biệt có sự đồng hành, phối hợp, giúp đỡ quan trọng của Báo Nhân dân - Cơ quan Trung ương của Đảng, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, là “nhạc trưởng”, là “ngọn cờ đầu” của Báo chí Việt Nam.

Tỉnh Nghệ An xác định, Báo Nhân dân luôn là một trong những kênh thông tin chính thống, uy tín, đầu tiên cần phối hợp để chuyển tải những thông tin sớm nhất, trung thực, đầy đủ, kịp thời đến với nhân dân trước những vấn đề thực tiễn, nhất là những vấn đề nóng, nhạy cảm ở địa phương hay những khi xảy ra thiên tai, bão lũ, hạn hán, giá rét… để qua đó góp phần kịp thời định hướng dư luận, ổn định tình hình. Thông qua góc nhìn, bài viết sắc sảo, những phản ánh khách quan, xây dựng của phóng viên Báo Nhân dân giúp tỉnh phát hiện, nhận diện những điểm tích cực, những kinh nghiệm quý về thành công, những tồn tại, hạn chế, bất cập trong thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, điều hành của cấp ủy, chính quyền; cổ vũ, động viên các cấp ủy đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Nghệ An; những tiềm năng, thế mạnh, cơ hội hợp tác, đầu tư với các địa phương trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, trong nhiều năm qua, Báo Nhân dân là cơ quan đồng chủ trì tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, chính trị quan trọng trên địa bàn tỉnh như Kỷ niệm chiến thắng Truông Bồn, Bến Thủy Anh Hùng... Cùng với đó, thông qua uy tín của Báo đã kết nối, vận động, kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ tỉnh trong thực hiện công tác an sinh xã hội, từ thiện trên địa bàn, trong đó có chương trình hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh ký kết chương trình phối hợp

Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy đã trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự phối hợp, đồng hành, giúp đỡ quan trọng, hiệu quả của Báo Nhân dân trong thời gian qua; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh: Việc ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, là cơ sở rất quan trọng để nâng cao hơn nữa hoạt động phối hợp giữa tỉnh Nghệ An và Báo Nhân dân trong thời gian tới. Tỉnh Nghệ An tiếp tục mong Báo Nhân dân tăng dung lượng, tần suất các bài viết khơi dậy quyết tâm, cổ vũ, động viên những nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; quảng bá hình ảnh quê hương, con người Nghệ An – quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đến với bạn bè trong nước và quốc tế thông qua các nền tảng, phương tiện của Báo.

Quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ các cơ quan báo chí tỉnh đổi mới nội dung và hình thức, cách thức sản xuất nội dung, nâng cao chất lượng các chương trình, tác phẩm báo chí; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để báo chí tỉnh ngày càng gần gũi, hấp dẫn hơn đối với độc giả và theo kịp bước tiến của thời đại. Tỉnh Nghệ An tạo điều kiện để phóng viên Báo trong các hoạt động tác nghiệp, các sự kiện của Báo Nhân dân trên địa bàn tỉnh…

Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh phát biểu

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân chúc mừng những thành tựu tỉnh Nghệ An đạt được trong những năm qua, qua đó đang từng bước nâng vị thế, uy tín của tỉnh, đồng thời đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.

Đồng chí Lê Quốc Minh đã thông tin khái quát tình hình hoạt động của Báo Nhân Dân trong thời gian qua; khẳng định vai trò xung kích, tiên phong của Báo trong việc kịp thời thông tin các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trở thành kênh thông tin quan trọng, giúp định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân...

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và lãnh đạo Báo Nhân dân trao tặng quà lưu niệm

Thời gian tới, Báo Nhân Dân đẩy mạnh xây dựng hệ thống tòa soạn hội tụ, không ngừng nâng cao hình thức, chất lượng, nội dung các ấn phẩm, chương trình phát thanh, truyền hình đáp ứng tốt hơn yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và nhu cầu thông tin của xã hội… Đồng chí Tổng Biên tập Báo Nhân Dân trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền của Tỉnh ủy Nghệ An đồng thời khẳng định thời gian tới, Báo Nhân Dân tiếp tục tập trung tuyên truyền về tỉnh Nghệ An; có giải pháp hỗ trợ các cơ quan báo chí địa phương; từ đó thúc đẩy thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các địa phương…

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn