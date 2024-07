Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 7/2024

Cũng trong chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã thống nhất các nội dung: - Chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Bia chứng tích Cống Hiệp Hòa, huyện Đô Lương. - Chủ trương tiếp nhận khoản viện trợ dự án “Chương trình dự án hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 -2025” do tổ chức Zhi Shan Foundation tài trợ. - Chủ trương tiếp nhận khoản viện trợ dự án “Hỗ trợ phẩu thuật, can thiệp tim bẩm sinh và khám sàng lọc cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2024 -2026” do tổ chức The VinaCapital Foundatinon (VCF) tài trợ. - Sơ kết 05 năm thực hiện Quy định số 2993-QĐ/TU, ngày 8/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.