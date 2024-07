Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 6/2024

Cũng trong sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất các nội dung: - Chủ trương thành lập Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao. - Phương án sử dụng nguồn thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2023. Phương án phân bổ nguồn ngân sách các tỉnh hỗ trợ tỉnh Nghệ An. Phân bổ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung cho tỉnh Nghệ An. Chủ trương tiếp nhận khoản viện trợ dự án “iPLAY Việt Nam – Lồng ghép các hoạt động học thông qua chơi cho học sinh tiểu học ở Việt Nam” do tổ chức Flemish Association for Development Cooperation and Technical Assistance tài trợ. - Danh mục dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa. Chủ trương đầu tư dự án: Khu đô thị và thương mại dịch vụ tại khối Bắc Thung, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn. Báo cáo điều chỉnh công suất quy hoạch nhà máy thủy điện Đồng Văn, huyện Quế Phong. - Điều chỉnh dự án Công ty TNHH Công nghệ chính xác Luxcase (Việt Nam) tại Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. Chủ trương đầu tư Dự án WHA Industrial Zone 2- Nghệ An tại huyện Nghi Lộc. Chủ trương đầu tư dự án CPT Logistics Nghệ An 1 tại khu D- Khu công nghiệp Nam Cấm. - Chủ trương xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chế độ tặng quà, nội dung chi phục vụ hoạt động gặp mặt tôn vinh, tri ân các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, công dân hỏa tuyến. - Chủ trương xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ các trường phổ thông dân tộc bán trú, trường THPT thực hiện mô hình phổ thông dân tộc bán trú vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh. - ­­­­Ban hành Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô phục vụ công tác chung, xe ô tô chuyên dùng (đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nghệ An. - Chương trình, nội dung kỳ họp thường kỳ giữa năm 2024 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 -2026.