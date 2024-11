Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 11/2024

Trong phiên họp sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung thảo luận, đánh giá về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2024, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác.

Quang cảnh phiên họp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2024, kế hoạch năm 2025

Theo báo cáo tại phiên họp, năm 2024, tăng trưởng kinh tế đạt khá tích cực, dự kiến GRPD đạt 8,5-9,0% (số ước tính nội bộ, số liệu chính thức sẽ được Tổng cục Thống kê công bố vào ngày 30/11/2024). Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 23.751 tỷ đồng, đạt 149,3% dự toán HĐND tỉnh giao. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt gần 3,7 tỷ USD. Thu hút đầu tư FDI ước đạt 1,696 tỷ USD. Tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt gần 70%, phấn đấu hết năm 2024 đạt trên 95%, nhiều công trình trọng điểm hoàn thành đúng tiến độ. Dự kiến đến hết năm 2024, toàn tỉnh có 327/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); 127 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 25 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 11 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM...

Trong 28 chỉ tiêu tại Nghị quyết số 61 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, dự kiến đến hết năm 2024 có 27 chỉ tiêu đạt và vượt, trong đó có 11 chỉ tiêu vượt và 01 chỉ tiêu là tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý khó đạt.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị phân tích, đánh giá vai trò quản lý nhà nước của các ngành trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh – Giám đốc Công an tỉnh đề nghị đưa vào báo cáo đậm nét hơn những kết quả trong công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, đặc biệt là việc Công an tỉnh được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang; năm thứ 9 đứng thứ Nhất trong toàn ngành Công an về công tác CCHC

Giám đốc Sở NN&PTNT Phùng Thành Vinh làm rõ về chỉ tiêu số xã đạt chuẩn NTM trong năm 2025

Bày tỏ phấn khởi về kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 tỉnh đạt được, tiệm cận với mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đặt ra, tuy vậy, một số ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn băn khoăn về tình hình phát triển thương mại dịch vụ, nhất là việc quản lý thương mại điện tử. Một số ý kiến đề nghị đánh giá đúng tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực y tế như thực trạng hành nghề y, dược ngoài công lập; công tác tự chủ y tế; phát triển nhân lực y tế trong tình hình mới.

Các đại biểu cũng đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh nghiên cứu, bổ sung đậm nét hơn kết quả trong công tác đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội...

Thống nhất với mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra trong năm 2025, một số ý kiến bày tỏ băn khoăn về chỉ tiêu đô thị hóa, số xã đạt chuẩn NTM... Đồng thời đề nghị, bổ sung giải pháp “Tiếp tục rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ và tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đưa các dự án, công trình đi vào hoạt động”; quan tâm bố trí nguồn lực để khắc phục những hạn chế liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, thúc đẩy chuyển đổi số...

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận

Phát biểu kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã điểm lại những kết quả nổi bật tỉnh đạt được trong năm 2024. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong điều kiện khó khăn chung, bức tranh kinh tế của tỉnh có nhiều điểm sáng với tốc độ tăng trưởng quý sau cao hơn qúy trước, thu ngân sách, kim ngạch xuất khẩu, thu hút đầu tư; nhiều công trình, dự án trọng điểm được tập trung thực hiện, đưa vào hoạt động. Các vấn đề an sinh xã hội, giáo dục, y tế, việc làm, văn hóa, thể thao được quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt.

Đặc biệt, tỉnh đã hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm, như: Được Quốc hội thông qua Nghị quyết 137 về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 và Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh; Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh. Đây là thời điểm tỉnh có nhiều điều kiện thuận lợi để tập trung thực hiện các nhiệm vụ và trong đó phải kể đến tình hình an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo an toàn bởi lực lượng công an, quân sự, bộ đội biên phòng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung lưu ý cần phải khắc phục những hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra. Trong đó, quan tâm đến công tác quản lý nhà nước không chỉ trong quản lý lĩnh vực khoáng sản và ở các lĩnh vực khác, phải chuyển từ tư duy quản lý cứng nhắc sang tư duy phát triển, khơi thông nguồn lực, khuyến khích sáng tạo, thúc đẩy sản xuất. Việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cần phải làm tốt hơn nữa.

Mặc dù đã được tập trung chỉ đạo quyết liệt song công tác giải phóng mặt bằng các dự án, nhất dự án trọng điểm còn những tồn tại nhất định. Tình trạng khiếu kiện vượt cấp, tập trung đông người cũng tiềm ẩn nhiều vấn đề; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở còn hạn chế, vẫn còn những địa bàn, những lúc chính quyền chưa bám sát tình hình để triển khai các chủ trương, chính sách, vận động nhân dân thực hiện.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải tập trung hoàn thành mục tiêu còn lại của năm 2024 ở mức cao nhất; tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025; chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung báo cáo, Nghị quyết trình kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh khóa XVIII; hoàn thành bước đầu các nội dung liên quan đến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Cùng với đó, quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt giải ngân vốn đầu tư công.

Về dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm 2025, thống nhất với các chỉ tiêu đề ra, riêng chỉ tiêu tăng trưởng phấn đấu đạt mức từ 9,5-10,5%.

Cùng với đó, trong năm 2025, tỉnh sẽ tập trung 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, rà soát, đánh giá kỹ các mục tiêu, chỉ tiêu còn lại của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp và khó đạt để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đạt mức cao nhất.

Tập trung triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị; các Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh và nội dung Quy hoạch tỉnh.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung liên quan, tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó đặc biệt chú ý xây dựng văn kiện Đại hội đảm bảo chất lượng, ngắn gọn theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sau khi Nghị quyết Đại hội được thông qua là triển khai được ngay. Đồng thời rà soát, đánh giá để có phương án nhân sự cho nhiệm kỳ mới tốt nhất.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, cần phải tận dụng cơ hội để thu hút đầu tư, đồng hành, hỗ trợ các nhà đầu tư trong thu hút nguồn nhân lực và đảm bảo năng lượng để triển khai các dự án. Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy theo thần chỉ đạo của Trung ương: "Tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”, Trung ương làm trước trên cơ sở đó các địa phương triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối trước, trong và sau thời gian đại hội đảng các cấp; rà soát các dự án tồn đọng, tập trung đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số.

Trong phiên làm việc sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến vào các nội dung: Phương án phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách Trung ương năm 2023 bổ sung cho ngân sách tỉnh Nghệ An; Phương án phân bổ tăng thu ngân sách tỉnh năm 2023, nguồn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2023 và nguồn thu hồi vốn các công trình, dự án chưa đủ điều kiện chuyển nguồn sang năm 2024 (đợt 2); điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An tại huyện Hưng Nguyên, thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An; Chủ trương đầu tư dự án FDI vào Khu Công nghiệp Thọ Lộc (Khu Kinh tế Đông Nam); Chương trình phát triển đô thị tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050; Danh mục dự án thu hồi đất.

Phiên họp cũng đã nghe và cho ý kiến vào việc ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kết nối cung - cầu lao động, giải quyết việc làm, thu hút lao động cho các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Nghệ An”; chủ trương xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2025 – 2030; Đề án bảo tồn và phát huy giá trị dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh giai đoạn 2025 – 2030; dự thảo Đề án, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển văn hóa tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn