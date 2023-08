Ban Bí thư chỉ định, chuẩn y 5 Phó Bí thư, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao quyết định và chúc mừng Đại tá Tạ Văn Đẹp

Ban Bí thư chỉ định Đại tá Tạ Văn Đẹp tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương vừa tổ chức Lễ trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tham dự có ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương; ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương; ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Đại tá Tạ Văn Đẹp, Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại tá Tạ Văn Đẹp sinh năm 1975, quê quán huyện Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh). Đại tá Tạ Văn Đẹp có trình độ Tiến sĩ Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm.

Trước khi làm Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, Đại tá Tạ Văn Đẹp từng giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Dương Minh Châu, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ (Công an tỉnh Tây Ninh).

Từ tháng 01/2019 đến 30/4/2023, Đại tá Tạ Văn Đẹp giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh. Đại tá Tạ Văn Đẹp được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương kể từ ngày 01/5/2023.

Ban Bí thư chuẩn y 2 Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa tổ chức hội nghị về công tác cán bộ, công bố quyết định của Ban Bí thư chuẩn y nhân sự tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Hà Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi và đồng chí Trần Thế Phan, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đã trao quyết định và chúc mừng đồng chí Hà Hoàng Việt Phương và đồng chí Trần Thế Phan.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi mong muốn trên cương vị mới 2 đồng chí tiếp tục rèn luyện, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực đóng góp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi.

Ban Bí thư chuẩn y đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Tỉnh ủy vừa Nghệ An tổ chức công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý đã trao Quyết định số 574-QĐNS/TW ngày 22/7/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý chúc mừng đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đã được Ban Bí thư quyết định chuẩn y giữ cương vị, trọng trách Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh, việc đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tin tưởng bầu và Ban Bí thư Trung ương phê chuẩn phản ánh kết quả phấn đấu nghiêm túc, cống hiến lâu dài của đồng chí trên các cương vị công tác khác nhau trong suốt 31 năm làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An mong muốn và đề nghị đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, phát huy năng lực sở trường cũng như kinh nghiệm trong quá trình công tác của mình để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ trên cương vị được giao; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và đáp ứng được kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Lâu trao quyết định và chúc mừng Đại tá Trần Quốc Khởi.

Ban Bí thư chuẩn y Đại tá Trần Quốc Khởi tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng

Trước đó, ngày 28/7, tại Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Lễ công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Dự buổi lễ có các đồng chí: Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Đăng, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định số 931-QĐNS/TW, ngày 14/7/2023 của Ban Bí thư chuẩn y Đại tá Trần Quốc Khởi, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Lâu trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Quốc Khởi.

Phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn chúc mừng Đại tá Trần Quốc Khởi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tín nhiệm, giới thiệu, bầu và được Ban Bí thư chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm, mong đồng chí Trần Quốc Khởi cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự tin tưởng, kỳ vọng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn mong muốn với vai trò thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá Trần Quốc Khởi tiếp tục tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại tá Trần Quốc Khởi cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, với niềm vinh dự lớn lao trên cương vị mới được phân công, Đại tá Trần Quốc Khởi hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu tham mưu có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cùng với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

