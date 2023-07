Thường trực Ban Bí thư giao ban trực tuyến công tác 6 tháng đầu năm 2023 với các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; cùng dự có các đồng chí: Lê Minh Hưng - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Trần Hồng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hồ Lê Ngọc - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo các Ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; nghị quyết đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữa nhiệm kỳ và 6 tháng đầu năm 2023.

Thời gian qua, các Tỉnh ủy, Thành ủy đã quán triệt sâu sắc, nhất quán quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng khóa XIII để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của từng địa phương. Cấp ủy địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, văn bản của Trung ương toàn diện trên các lĩnh vực.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, các địa phương đã tranh thủ và phát huy được nội lực, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; xác định rõ nhiệm vụ cụ thể trong từng thời điểm để tập trung nguồn lực giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược, những vấn đề cấp bách, những việc khó, tồn tại nhiều năm.

Đặc biệt, các địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác kiểm soát dịch bệnh và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống Nhân dân; củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao cao hiệu quả công tác đối ngoại, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, àn toàn xã hội. Quy mô GRDP được mở rộng; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, an sinh xã hội được quan tâm. Các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được thực hiện đồng bộ; chủ quyền lãnh thổ được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định.

Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với phương châm phòng là chính, phát hiện sớm, xử lý nghiêm, đúng pháp luật các vụ án, vụ việc.

Tại Nghệ An, thời gian qua, Tỉnh ủy đã tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; đồng thời chủ động tham mưu tổng kết, ban hành các nghị quyết mới của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển địa phương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghệ An cũng được đánh giá là một trong các địa phương có GRDP tăng trưởng bình quân 2 năm 2021, 2022 cao hơn mức trung bình cả nước; lĩnh vực nông nghiệp phát triển ổn định; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm xuống; duy trì khu vực biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển tốt, phát huy hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận, đoàn thể, hội quần chúng;…

Tại hội nghị, các đồng chí Bí thư một số Tỉnh ủy, Thành ủy phát biểu ý kiến thông tin thêm về công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hoạt động đối ngoại trong nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 6 tháng đầu năm 2023 của địa phương; đồng thời nhìn nhận các tồn tại, hạn chế, đúc rút kinh nghiệm và nêu một số kiến nghị đề xuất với Trung ương để thực hiện tốt trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, trong thời gian vừa qua, bối cảnh trong nước và thế giới có nhiều biến động, vì vậy cần có những thay đổi để phù hợp với tình hình trong nước và thế giới. Đồng chí Trương Thị Mai – Thường trực Ban Bí thư đã điểm lại những điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong 6 tháng đầu năm 2023.

Trong thời gian tới, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các địa phương cố gắng hết sức, tìm ra giải pháp để hoàn thành cao nhất mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023, chỉ tiêu Đại hội Đảng đã đề ra. Đối với những vấn đề mới phát sinh phải kịp thời báo cáo cấp trên để giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy nghiên cứu các nội dung dự kiến sẽ trình Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng sắp tới. Các địa phương triển khai toàn diện các mặt về công tác xây dựng Đảng.

Các địa phương chủ động đề xuất các giải pháp để tránh tình trạng sợ tránh nhiệm, né tránh trách nhiệm. Rút kinh nghiệm về những vấn đề an ninh trật tự diễn ra thời gian vừa qua, không để những vụ việc tương tự xảy ra. Đồng thời, các địa phương rà soát lại những vụ việc có nguy cơ trở thành vụ việc phức tạp để đề ra các giải pháp xử lý; giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu kiện đông người kéo dài…

Cũng tại hội nghị, đồng chí Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã quán triệt những nội dung chủ yếu của Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và một số nội dung về công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các địa phương.

