Bí quyết uống cà phê đen giúp đốt mỡ mà ít người để ý

Buổi sáng sau khi thức dậy

Buổi sáng là thời điểm lý tưởng để uống cà phê đen. Sau một đêm dài, cơ thể cần được “đánh thức” và bổ sung năng lượng. Caffeine trong cà phê đen giúp kích hoạt quá trình trao đổi chất, từ đó làm tăng lượng calo được đốt cháy ngay từ đầu ngày.

Bên cạnh tác dụng hỗ trợ giảm mỡ, cà phê đen còn giúp tinh thần tỉnh táo, sẵn sàng cho các hoạt động học tập, làm việc. Để duy trì cảm giác no lâu và hạn chế thèm ăn, nên kết hợp cà phê đen với bữa sáng giàu protein.

Sau bữa trưa

Buổi chiều là khoảng thời gian nhiều người dễ rơi vào trạng thái uể oải, buồn ngủ và có xu hướng ăn vặt. Uống cà phê đen sau bữa trưa khoảng 30 phút có thể giúp kiểm soát cơn thèm ăn, hạn chế tiêu thụ thêm các thực phẩm giàu năng lượng không cần thiết.

Caffeine giúp giảm cảm giác đói, tăng khả năng tập trung và cải thiện sự tỉnh táo, từ đó giúp vượt qua những giờ làm việc căng thẳng trong buổi chiều. Tuy nhiên, với những người có thói quen ngủ trưa, nên uống cà phê sau khi thức dậy để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm.

Trước khi tập luyện

Uống cà phê đen trước khi tập thể dục được nhiều người áp dụng nhằm nâng cao hiệu suất vận động. Caffeine giúp tăng sức bền, cải thiện khả năng tập trung và thúc đẩy quá trình đốt mỡ trong khi luyện tập. Thời điểm phù hợp là khoảng 30-45 phút trước khi bắt đầu buổi tập.

Trước các công việc cần tập trung cao độ

Cà phê đen cũng phát huy tác dụng khi bạn cần sự tỉnh táo và tập trung, chẳng hạn như nghiên cứu, viết lách hoặc đưa ra quyết định quan trọng. Không chỉ giúp duy trì sự minh mẫn, caffeine còn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển hóa năng lượng trong cơ thể.

Dù vậy, cần tránh uống cà phê quá muộn trong ngày để không ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Thời điểm thích hợp nhất là buổi sáng hoặc đầu giờ chiều.

Các chuyên gia khuyến cáo, trong quá trình giảm cân, cà phê đen chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Để đạt hiệu quả bền vững, cần kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh, luyện tập thể dục đều đặn và duy trì lối sống khoa học. Mỗi cơ thể có phản ứng khác nhau với caffeine, vì vậy nên lắng nghe cơ thể và điều chỉnh thói quen cho phù hợp. Trường hợp có vấn đề về sức khỏe, cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng các biện pháp giảm cân.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV