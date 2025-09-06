Thứ trưởng Lê Minh Ngân làm Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lai Châu

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Lê Minh Ngân - Ảnh: Cổng TTĐT Lai Châu

Sáng 6-9, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Tùng - vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương - đã công bố quyết định số 2283 của Ban Bí thư quyết định ông Lê Minh Ngân thôi giữ chức ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường để điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2020-2025.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh ông Lê Minh Ngân là cán bộ có nhiều kinh nghiệm, đã được quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, được đào tạo bài bản, đã trưởng thành qua nhiều chức vụ lãnh đạo ở cấp tỉnh và chuyên ngành.

Tại các đơn vị công tác, ông Ngân luôn được đánh giá là cán bộ có tư duy đổi mới, tinh thần trách nhiệm rất cao, có ý chí bản lĩnh, luôn tận tâm với công việc, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, luôn hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Ông Dương bày tỏ tin tưởng rằng ông Lê Minh Ngân sẽ sớm nắm bắt nhiệm vụ công tác mới, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, cùng với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với sự tin tưởng của Bộ Chính trị và sự kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lai Châu.

Ông Lê Minh Ngân, tân Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lai Châu - Ảnh: Cổng TTĐT Lai Châu

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Minh Ngân hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng thời cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh, xây dựng Lai Châu phát triển nhanh, xanh và bền vững.

Trước đó Thủ tướng Phạm Minh Chính ban hành quyết định số 1881 tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà, ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lai Châu, giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế.

Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu hiện có bà Giàng Páo Mỷ - ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Lê Minh Ngân - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy và ông Lê Văn Lương - phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Lê Minh Ngân sinh năm 1969, quê ở Quảng Trị, có trình độ thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi giữ chức thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (từ tháng 3-2025), ông Ngân từng làm thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình (nay là Quảng Trị), giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình (nay là Quảng Trị).

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ