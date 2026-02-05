'Bà trùm' lãnh 10 năm tù vụ giấu 546kg vàng trong giày, quấn quanh người đưa về Việt Nam

Phạm Tuấn Hải (áo đen) và Trần Thị Hoàn (áo xanh) tại phiên tòa xét xử vụ buôn lậu 546kg vàng - Ảnh: GIANG LONG

Sau một ngày xét xử và nghị án, tối 4-2, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt Trần Thị Hoàn, 41 tuổi, chủ cửa hàng vàng Hoàn Huế (ở Cốc Lếu, Lào Cai), 10 năm tù về tội buôn lậu.

Một trong hai đầu nậu cung cấp vàng cho Hoàn là Phạm Tuấn Hải (Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh thương mại và dịch vụ Thăng Long) cũng bị hội đồng xét xử tuyên phạt 10 năm tù.

Cùng bị cáo buộc tội buôn lậu, 6 người là nhân viên tiệm vàng Hoàn Huế và những người vận chuyển vàng thuê qua biên giới bị phạt 3 - 5 năm tù.

Ở nhóm tội vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, 3 người của Công ty Vàng Việt Nam là Trần Như My (Chủ tịch HĐQT), Phùng Thị Thuyết (Phó tổng giám đốc) và Nguyễn Thị Hợp (Kế toán trưởng) bị tòa tuyên phạt 30 - 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Thủ đoạn "phù phép" vàng lậu

Công bố bản án tối nay, hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo trong vụ án buôn lậu 546kg vàng là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự an ninh, làm ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và gây thất thoát chung cho nguồn ngân sách.

Do đó, theo tòa án, việc đưa các bị cáo ra xét xử với mức án nghiêm khắc là cần thiết để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa tội phạm.

Theo bản án, trong vụ buôn lậu 546kg vàng có sự chỉ đạo, phân công vai trò đồng phạm giữa các bị cáo, tuy nhiên sự câu kết giữa họ không thật sự chặt chẽ, hoạt động mang tính chất tự phát, không có tổ chức.

Hội đồng xét xử phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Khởi nguồn của phi vụ buôn lậu, từ tháng 9-2024, một phụ nữ quốc tịch Trung Quốc có biệt danh "Bà Béo" nhập cảnh vào Việt Nam và tìm đến cửa hàng của Hoàn để bán vàng, trao đổi số điện thoại.

Một thời gian sau, "Bà Béo" chủ động liên hệ với Hoàn, giới thiệu có nguồn vàng nguyên liệu, hàm lượng 99,99%, cần bán lại với giá rẻ hơn thị trường.

Hai bên thỏa thuận liên hệ qua ứng dụng WeChat báo số lượng, đơn giá, phương thức giao nhận, thanh toán. Sau đó "Bà Béo" sẽ thuê người chuyển vàng lậu qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam giao cho Hoàn.

Để đưa vàng qua cửa khẩu, "Bà Béo" hướng dẫn người vận chuyển giấu vàng vào trong giày, mỗi bên một thỏi 1kg.

Bằng thủ đoạn này, từ ngày 17-9-2024 đến 27-11-2024, Hoàn đã mua của "Bà Béo" tổng 97,3kg vàng trị giá 208 tỉ đồng từ Trung Quốc về Việt Nam.

Sau khi nhận hàng, nhân viên của tiệm vàng Hoàn Huế sẽ kiểm tra, cân, chụp hình số lượng, gửi tin nhắn thông báo cho bà chủ biết. Từ đó Hoàn chỉ đạo nhân viên, với những thỏi vàng trên bề mặt còn chữ viết, ký hiệu thể hiện nguồn gốc nước ngoài thì dùng đèn khò, tác động nhiệt lên bề mặt để xóa, rồi cắt nhỏ, bán cho khách hàng ở Hà Nội.

"Bà trùm" Hoàn còn bị cáo buộc mua vàng nhập lậu từ Phạm Tuấn Hải, cựu giám đốc Công ty TNHH kinh doanh thương mại và dịch vụ Thăng Long.

Để có nguồn hàng cung cấp cho Hoàn, Hải mua vàng của một người Trung Quốc rồi thuê người vận chuyển quấn quanh bụng và đi qua cửa khẩu về nước.

Bản án cáo buộc Hải đã nhập lậu, bán cho Hoàn 424kg vàng, trị giá 943 tỉ đồng.

Hai 'trùm' buôn lậu vàng phải nộp lại hơn 1.200 tỉ

Theo cáo buộc, số vàng lậu được đưa từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai không có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước tổng hơn 546kg, trị giá hơn 1.200 tỉ đồng.

Ngoài bản án tù đã tuyên, hội đồng xét xử cũng buộc hai "trùm" buôn lậu là Trần Thị Hoàn và Phạm Tuấn Hải phải nộp lại giá trị số vàng tương ứng. Theo bản án, Hoàn phải nộp 708 tỉ đồng và Hải phải nộp 499 tỉ đồng.

Hội đồng xét xử ghi nhận Hoàn đã nộp 400 triệu, Hải đã nộp 500 triệu đồng. Quá trình điều tra, công an kê biên nhiều bất động sản và các kiềng, nhẫn, vàng miếng của bị cáo. Tòa án tuyên tiếp tục tạm giữ, phong tỏa số tài sản này để đảm bảo thi hành án.

Đối với một số bị cáo có vai trò làm thuê theo chỉ đạo, không được hưởng lợi nên hội đồng xét xử không buộc phải liên đới nộp khắc phục 1.200 tỉ đồng.

Trong phần luận tội phiên xử buổi chiều, đại diện viện kiểm sát nhận định thời gian qua thị trường vàng trong nước "nóng", chưa từng xuất hiện tình trạng như hiện nay. Để mua được một lượng vàng, người dân phải xếp hàng chen lấn. Có thời điểm vàng trở thành mặt hàng khan hiếm "ảo", đẩy giá leo thang.

Lợi dụng tình trạng trên, nhiều người đầu cơ, gom hàng, tìm cách móc nối với các đầu nậu trong và ngoài nước để buôn lậu, mua vàng nguyên liệu từ nước ngoài với giá thấp. Sau đó bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, họ đưa vàng vào trong nước, bán cho các tiệm vàng làm nguyên liệu chế tác trang sức để kiếm lời, bản luận tội nêu.

Theo viện kiểm sát, Nhà nước đã đưa ra những chỉ đạo quyết liệt nhằm xây dựng thị trường vàng ổn định, minh bạch. Các cơ quan chức năng cũng đấu tranh, triệt phá nhiều vụ án buôn lậu vàng. Vụ án buôn lậu 546kg vàng "cũng là một trường hợp điển hình".

Viện kiểm sát cho rằng hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến thị trường vàng, gây khó khăn cho công tác quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước, tạo dư luận xấu, nên cần có bản án nghiêm khắc để răn đe.

Tác giả: Thân Hoàng

Nguồn tin: tuoitre.vn