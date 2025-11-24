"Bà trùm" buôn lậu vàng với giá trị hơn 1.200 tỉ đồng qua cửa khẩu

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 11 bị can trong vụ án "Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh vàng Việt Nam và các tổ chức, địa phương liên quan.

Theo đó, VKSND tối cao truy tố 8 bị can cùng ở tỉnh Lào Cai về tội "Buôn lậu", gồm: Trần Thị Hoàn (SN 1985; kinh doanh vàng bạc); Trần Thành Hiếu (SN 1987; nhân viên Công ty Hoàn Huế); Vàng Thị Phượng (SN 2000; lao động tự do); Lương Thị Bích Hà (SN 1994; nhân viên Công ty Hoàn Huế); Liềng Thị Thực (SN 2001; nhân viên Công ty Hoàn Huế); Nông Thị Thùy Linh (SN 1985; nhân viên Công ty Hoàn Huế); Phạm Tuấn Hải (SN 1970; nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long); Nguyễn Thị Phương Nga (SN 1977; lao động tự do).

3 bị can bị truy tố về tội "Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", gồm: Trần Như My (SN 1977; Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty vàng Việt Nam); Phùng Thị Thuyết (SN 1981; Hà Nội; Phó Tổng Giám đốc Công ty vàng Việt Nam); Nguyễn Thị Hợp (SN 1979; Phú Thọ; Kế toán trưởng Công ty vàng Việt Nam).

Theo cáo trạng, lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu trong nước cao, giá vàng nguyên liệu tại Trung Quốc thấp hơn, từ ngày 2-9-2024 đến ngày 2-12-2024, bị can Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với đối tượng có tên là Bà Béo (quốc tịch Trung Quốc) và Phạm Tuấn Hải buôn lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ.

Hành vi của các bị can không có giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp, với tổng số lượng hơn 546 kg, trị giá hơn 1.208 tỉ đồng. Trong đó, Hoàn mua của Bà Béo tổng số hơn 97 kg vàng, trị giá hơn 208 tỉ đồng; mua của Phạm Tuấn Hải 449 kg vàng, trị giá hơn 999 tỉ đồng, hưởng lợi số tiền 100 triệu đồng. Bị can Phạm Tuấn Hải buôn lậu 449 kg vàng, trị giá hơn 999 tỉ đồng.

Cơ quan tố tụng còn cáo buộc, trong thời gian từ năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, bị can Trần Như My, Chủ tịch HĐQT, đã chỉ đạo bị can Phùng Thị Thuyết, Phó Tổng Giám đốc, bị can Nguyễn Thị Hợp, Kế toán trưởng Công ty Vàng Việt Nam, kê khai không trung thực, để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế đối với hàng hóa mua vào, bán ra của Công ty Vàng Việt Nam từ đó làm giảm doanh thu, giảm lợi nhuận, giảm số thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp. Hậu quả, gây thiệt hại về thuế cho nhà nước tổng số tiền hơn 5 tỉ đồng.

