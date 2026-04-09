Bà Nguyễn Thị Như Loan được đề nghị án treo

Ngày 9/4, phiên xét xử vụ án sai phạm trong chuyển nhượng hơn 6.000 m2 đất "vàng" tại 39-39B Bến Vân Đồn do Tập đoàn Cao su Việt Nam quản lý, gây thiệt hại hơn 542 tỷ đồng cho Nhà nước, diễn ra phần tranh luận.

Sau khi nêu quan điểm về vụ án, đại diện VKS đề nghị tòa tuyên phạt bà Nguyễn Thị Như Loan (Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai) 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Trước đó, cáo trạng truy tố bà Loan ở khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt 10-20 năm tù.

Căn cứ VKS đề nghị mức án nhẹ

VKS xác định, bị cáo Loan dù biết khu đất là tài sản Nhà nước vẫn chuyển tiền, tạo điều kiện cho Lê Y Linh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) và Đặng Phước Dừa (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Việt Tín) mua dự án không qua thẩm định, đấu giá; sau đó nhận chuyển nhượng lại để bán cho đối tác, hưởng lợi 297,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sai phạm của bà Loan xuất phát từ nhận thức pháp luật còn hạn chế; bị cáo đã tích cực khắc phục phần lớn hậu quả nên đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ, không cần thiết phải cách ly khỏi xã hội.

Theo VKS, toàn bộ thiệt hại vụ án đã được các bị cáo tự nguyện khắc phục; trong đó có người nộp vượt nghĩa vụ, có người nộp tiền dù không hưởng lợi. Khi đề nghị mức án, cơ quan công tố đã xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ, gồm việc các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, hợp tác với cơ quan tố tụng, nhân thân tốt, nhiều người tuổi cao, có thành tích công tác và phạm tội lần đầu.

Vì vậy, tùy từng trường hợp, VKS đề nghị HĐXX áp dụng khoản 1 hoặc 2 Điều 54 Bộ luật Hình sự để quyết định hình phạt dưới khung hình phạt, hoặc chuyển sang khung liền kề nhẹ hơn. Trong đó, bà Loan được áp dụng khoản 2.

Bà Nguyễn Thị Như Loan tại tòa. Ảnh: Thanh Tùng

Bị xác định là "khởi nguồn của sai phạm", ông Lê Quang Thung (nguyên Tổng giám đốc, quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam) bị đề nghị 8-9 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 6-7 năm tù về tội Nhận hối lộ. Tổng hợp hình phạt, ông Thung bị đề nghị 14-16 năm tù.

Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa cùng bị đề nghị mức án tổng hợp 8-10 năm tù về hai tội: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ.

Liên quan vụ án, bà Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó chủ tịch UBND TP HCM) bị đề nghị 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng tội danh, bà Đào Thị Lan Hương (Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo 09 về sắp xếp tài sản Nhà nước) bị đề nghị 3-4 năm tù.

Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ án treo 5-6 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, VKS ghi nhận trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, các bị cáo đã tự nguyện hoặc vận động gia đình nộp tiền, bất động sản để khắc phục hậu quả. Do đó, VKS đề nghị HĐXX áp dụng các quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự và Bộ luật Dân sự, buộc các bị cáo hoàn trả hơn 542,79 tỷ đồng cho bị hại là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; phần tài sản còn lại tịch thu, sung quỹ Nhà nước.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Như Loan phải nộp hơn 297 tỷ đồng (đã nộp 234,766 tỷ, còn phải nộp 63 tỷ đồng); ông Thung phải nộp hơn 11,4 tỷ đồng (thực tế đã nộp 16,4 tỷ); ông Dừa phải nộp gần 52 tỷ đồng (hiện đã nộp gần 54 tỷ); Lê Y Linh phải nộp hơn 60 tỷ đồng (đã nộp 2 tỷ, còn phải nộp 58 tỷ)...

Phiên tòa đang diễn ra phần tranh luận của các luật sư.

Ông Lê Quang Thung tại tòa. Ảnh: Thanh Tùng

Tác giả: Hải Duyên

Nguồn tin: vnexpress.net