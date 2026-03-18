Cựu CEO Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan sắp hầu tòa

Bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai, cùng 21 bị cáo, bị TAND TP HCM xét xử từ ngày 7 đến 10/4.

Trong đó, bà Loan cùng 11 người bị cáo buộc Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ là bà Nguyễn Thị Hồng, cựu Phó chủ tịch UBND TP HCM; Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính, đang trốn truy nã, bị xét xử vắng mặt).

Bà Nguyễn Thị Như Loan. Ảnh: Quốc Cường Gia Lai

Cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su gồm: ông Trần Ngọc Thuận (nguyên Tổng giám đốc) bị truy tố tội Nhận hối lộ; Lê Quang Thung (nguyên Tổng giám đốc, quyền Chủ tịch HĐQT) bị cáo buộc tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ.

Các bị can Lê Y Linh (cựu Giám đốc Công ty Việt Tín), Đặng Phước Dừa (cựu HĐQT Công ty Việt Tín) bị truy tố về tội Đưa hối lộ và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Hà - Phó chánh tòa Hình sự TAND TP HCM làm chủ tọa. HĐXX triệu tập 95 tổ chức, cá nhân có quyền nghĩa vụ liên quan đến vụ án tham gia phiên tòa. Khoảng hơn 30 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, người có quyền nghĩa vụ liên quan. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến 10/4.

CEO Quốc Cường Gia Lai hưởng lợi gần 300 tỷ đồng

Khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (quận 4 cũ) có diện tích hơn 6.200 m2, vốn là công sản do Tổng cục Cao su (nay là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) quản lý từ năm 1976. Sau nhiều lần chia tách, quyền quản lý thuộc về hai đơn vị thành viên là Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa.

Bà Loan bị cáo buộc, dù nhận thức rõ khu đất trên là tài sản nhà nước nhưng vẫn tạo điều kiện, chuyển tiền giúp sức cho Lê Ý Linh, Đặng Phước Dừa mua khu đất này không qua định giá, đấu giá, trái quy định của pháp luật để sau đó chuyển nhượng lại cho mình. Sau khi nhận chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín (được thành lập theo chỉ đạo của bị cáo Thung) với giá 460,9 tỷ đồng (đã bao gồm tiền sử dụng đất nộp thay).

Tháng 8/2014, Quốc Cường Gia Lai mới chính thức được ghi nhận sở hữu 99% vốn điều lệ Phú Việt Tín trên giấy phép kinh doanh. Song, ngay từ ngày 5/9/2014 - trước khi thâu tóm nốt 1% còn lại - bà Loan đã ký thỏa thuận cam kết bán lại toàn bộ dự án cho Công ty CP Bất động sản Thịnh Vượng (thuộc Tập đoàn Novaland). Đến khi, hợp đồng chuyển nhượng chính thức được ký kết (ngày 17/11/2014), tổng giá trị thương vụ lúc này đã vọt lên hơn 846 tỷ đồng.

Cơ quan công tố kết luận hành vi của bà Loan và các đồng phạm gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 542 tỷ đồng. Trong đó, cá nhân bà Loan được xác định hưởng lợi và chịu trách nhiệm đối với số tiền hơn 297,8 tỷ đồng.

Từ trái qua, các bị can Trần Ngọc Thuận; Nguyễn Thị Hồng; Võ Sỹ Lực; Trần Thoại. Ảnh: Bộ Công an

Sai phạm của sếp ngành cao su và cựu Phó chủ tịch UBND TP HCM

Trước khi bà Loan tham gia vào thương vụ nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín, ông Lê Quang Thung đã đề nghị thành phố bán khu đất này cho Lê Y Linh. Lý do là ông được Linh giúp trong việc đưa con trai đi chữa bệnh ở Singapore.

Giữa ông Thung và bà Linh đã có thỏa thuận ngầm Linh phải có trách nhiệm "chi lại" cho phía Tập đoàn Cao su 3 triệu USD. Cụ thể, 1,2 triệu USD là tiền chi riêng cho cá nhân ông Thung; còn lại khoảng 1,8 triệu USD được thực hiện dưới hình thức Linh phải bán lại giá gốc 18 suất căn hộ của dự án cho các cá nhân phía Tập đoàn. Nếu họ không mua, Linh phải mua lại các suất này với giá chênh lệch khoảng 100.000 USD/căn.

Thực hiện thỏa thuận, ông Thung đã nhận của Linh 200.000 SGD (thông qua việc trả viện phí cho con) và 300.000 USD tiền mặt tại nhà hàng Palace (quận 1, TP HCM).

Ông Thung chỉ đạo miệng cho cấp dưới tại Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa ký các thủ tục góp vốn thành lập Công ty Phú Việt Tín, sau đó chuyển nhượng vốn góp cho nhóm của Linh mà không qua đấu giá, thậm chí ký xác nhận khống việc nhận tiền.

Lê Y Linh sau đó đã bắt tay với Đặng Phước Dừa (Chủ tịch Công ty Việt Tín) để thâu tóm dự án và thỏa thuận tỷ lệ ăn chia: Linh hưởng 80% lợi nhuận (lo phía Tập đoàn Cao su), Dừa hưởng 20% lợi nhuận (lo chạy thủ tục với cơ quan chức năng).

Dự án hiện hữu trên khu đất 39-39B Bến Vân Đồn. Ảnh: Thanh Tùng

Để lo được thủ tục cho việc sở hữu khu đất, Linh và Dừa đã hối lộ hàng loạt quan chức TP HCM thời điểm đó. Do có mối quan hệ từ trước, Linh và Dừa đã gặp gỡ và nhờ bà Đào Thị Lan Hương (khi đó là ủy viên thường trực Ban chỉ đạo 09 sắp xếp tài sản thuộc sở hữu Nhà nước) để nhờ sắp xếp khu đất nói trên cho Công ty Phú Việt Tín.

Đồng thời, Dừa cũng tiếp cận bà Hồng thông qua chồng bà này để đặt vấn đề. Từ văn bản đề xuất do bà Lan ký, bà Hồng đã đồng ý chủ trương giao khu đất này cho Công ty Phú Việt Tín.

Dừa sau đó đã đưa cho bà Hồng 10.000 USD trong túi quà và 50.000 USD dịp tân gia để "cảm ơn" việc ký văn bản giao đất. Riêng bà Lan không nhận tiền nhưng được Dừa hứa cho một căn hộ sau khi dự án hoàn thành.

Năm 2013, dự án đình trệ do nhóm Linh - Dừa mâu thuẫn và cạn vốn, bà Loan bắt đầu tham gia. Theo đề nghị của Linh và Dừa, bà Loan chuyển trước 50 tỷ đồng để Dừa đi "chi ngoại giao" cho phía Cao su (lúc này là Tổng giám đốc Trần Ngọc Thuận) nhằm hoàn tất thủ tục.

Tác giả: Hải Duyên

Nguồn tin: vnexpress.net