Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 3 bị bắt

PECC3 cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn, Chủ tịch HĐQT; ông Lạc Thái Phước, Tổng giám đốc và ông Phạm Hoàng Vinh, Kế toán trưởng.

Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị PECC3. Ảnh: PECC3

Hiện nay, hoạt động của PECC3 vẫn đang được tổ chức và triển khai theo quy định pháp luật, điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ.



PECC3 cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.



Trước PECC3, hàng loạt công ty tư vấn, xây lắp điện cũng đã công bố thông tin về việc lãnh đạo bị khởi tố, bắt tạm giam.



Ngày 22-5, Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 1 (PECC1, mã chứng khoán TV1) công bố thông tin về việc Đảng bộ PECC1 nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Chỉnh, Chủ tịch HĐQT PECC1.



Ngày 21-5, Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 2 (PECC2, mã chứng khoán TV2) cũng công bố thông tin bất thường về nhân sự nội bộ của doanh nghiệp. PECC2 cho biết, theo thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Công ty CP Tập đoàn PC1 (PC1) và các công ty liên quan trên địa bàn toàn quốc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Chơn Hùng, Chủ tịch HĐQT PECC2 và bà Bùi Thị Ngọc Lý, Kế toán trưởng PECC2.



Trước đó, ngày 16-5, trong phần công bố thông tin bất thường, Công ty Cổ phần Tập Đoàn PC1 cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều lãnh đạo và nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp để điều tra các hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.



Theo nội dung công bố, ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT PC1, bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản. Cùng bị điều tra với các cáo buộc tương tự còn có ông Vũ Ánh Dương, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PC1; ông Nguyễn Minh Đề, Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Công ty, đồng thời là Tổng giám đốc Công ty TNHH Cột thép Đông Anh; bà Trần Thị Minh Việt, Kế toán trưởng.



Ngoài ra, ông Trịnh Ngọc Anh, Phó tổng giám đốc PC1, Chủ tịch HĐQT CTCP Khoáng sản Tấn Phát, bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Hai lãnh đạo khác gồm ông Võ Hồng Quang, Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc, và ông Đặng Quốc Trường, Phó tổng giám đốc, hiện đang bị áp dụng biện pháp tạm giam.



PC1, PECC1 và PECC2 là các doanh nghiệp đều từng góp mặt trong dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên), do EVNNPT làm chủ đầu tư. Dự án có tổng chiều dài 519 km với tổng mức đầu tư hơn 22.300 tỉ đồng, bắt đầu thi công từ ngày 25-1-2024, chính thức khánh thành ngày 29-8-2024.

Tác giả: Thuỳ Linh

Nguồn tin: Báo Người lao động