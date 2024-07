Bà Harris tuyên bố sẽ đánh bại ông Trump

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris tuyên bố quyết tâm giành đề cử của Đảng Dân chủ vào tháng sau - Ảnh: REUTERS

Trong tuyên bố ngày 22-7, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris cho biết bà sẽ nỗ lực giành đề cử ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ.

Rạng sáng 22-7, giờ Việt Nam, Tổng thống Joe Biden chính thức tuyên bố rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng cuối năm nay sau nhiều áp lực từ Đảng Dân chủ. Ông Biden đề cử Phó tổng thống Kamala Harris thay mình đối đầu với đối thủ nặng ký Donald Trump của Đảng Cộng hòa.

"Tôi rất vinh dự khi nhận được sự tán thành của tổng thống và ý định của tôi là giành được đề cử này. Trong năm qua tôi đã đi khắp đất nước, nói chuyện với người Mỹ về sự lựa chọn rõ ràng trong cuộc bầu cử quan trọng này. Và đó là điều tôi sẽ tiếp tục làm trong những ngày và tuần tới.

Tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đoàn kết Đảng Dân chủ và đoàn kết đất nước chúng ta, để đánh bại ông Donald Trump và chương trình nghị sự cực đoan của Dự án 2025 của ông ta.

Chúng ta còn 107 ngày nữa là đến ngày bầu cử. Cùng nhau, chúng ta sẽ chiến đấu. Và cùng nhau, chúng ta sẽ chiến thắng", bà Harris nhấn mạnh.

Bà Harris hạ quyết tâm sẽ giành được đề cử của Đảng Dân chủ để đánh bại ông Trump

Theo Đài CNN, bà Harris đã nói chuyện với lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer và lãnh đạo Đảng Dân chủ ở Hạ viện Hakeem Jeffries.

Trong các tuyên bố trước đó, cả ông Schumer và Jeffries đều không đề cập đến bà Harris. Tuy nhiên, CNN cho biết các nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ hiện không thể hiện rằng họ đang cân nhắc bà Harris làm ứng cử viên tổng thống của đảng để không có vẻ như họ đang ép cử tri quá nhanh.

Đến nay nhiều đảng viên hàng đầu của Đảng Dân chủ đã bày tỏ sự ủng hộ bà Harris, trong đó có cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton và vợ ông, bà Hillary Clinton, cùng với một số lượng lớn thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ cũng như nhóm nghị sĩ da màu tại quốc hội.

Các nhà tài trợ cũng bắt đầu đổ xô quyên góp. Số tiền quyên góp được là 30 triệu USD tính từ khi ông Biden tuyên bố rút lui đến tối cùng ngày, theo phân tích của New York Times. Một chiến lược gia cho biết đây có thể là "thời điểm gây quỹ lớn nhất trong lịch sử Đảng Dân chủ".

Trong khi đó tổ chức Ủy ban hành động chính trị tự do ActBlue ước tính Đảng Dân chủ đã quyên góp 46,7 triệu USD trong vòng 7 giờ kể từ khi ông Biden thông báo rút lui. Đây là "ngày gây quỹ lớn nhất trong chu kỳ 2024", tổ chức này cho biết trên mạng xã hội X.

Theo Hãng tin Reuters, bà Harris đã nhanh chóng khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống ngay sau khi ông Biden tuyên bố rút lui.

Các quan chức chiến dịch tranh cử của bà Harris và các đồng minh đã gọi hàng trăm cuộc trong ngày 21-7, giờ địa phương, kêu gọi các đại biểu tham dự đại hội Đảng Dân chủ vào tháng tới bỏp hiếu đề cử bà làm ứng viên.

Hãng Reuters cho biết nhiều lãnh đạo đảng Dân chủ ở các bang đã ủng hộ bà Harris trong các cuộc điện thoại. Trong khi đó, bà Harris đã nói chuyện với Thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro, có thể là một ứng viên phó tổng thống tiềm năng, lãnh đạo đảng Dân chủ ở Hạ viện Hakeem Jeffries và nghị sĩ da màu Steven Horsford, theo một số nguồn tin. Bà Harris là người phụ nữ đầu tiên được bầu làm Phó tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ chưa từng một nữ tổng thống trong lịch sử 248 năm qua.

