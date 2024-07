Áo in hình ông Trump bị bắn cháy hàng tại Trung Quốc

Hình ảnh ông Trump mặt đầy máu và thách thức giơ nắm đấm, đôi môi của ông dường như đang tạo thành từ "chiến đấu" ("Fight! Fight! Fight!") trên phông nền lá cờ Mỹ dưới ánh nắng chói chang dường như đã trở thành một hình ảnh đi vào lịch sử.

Trong nhiều bức ảnh ghi lại khoảnh khắc này, bức ảnh của phóng viên Evan Vucci của hãng tin The Associated Press được chia sẻ nhiều nhất. Bức ảnh được chụp chỉ vài phút sau khi tiếng súng vang lên tại cuộc mít tinh của Butler Farm Show và khi các mật vụ cố gắng đưa ông Trump ra khỏi sân khấu.

Áo phông in hình ông Donald Trump bị bắn được bán ở Trung Quốc với giá 39 nhân dân tệ.

Chỉ khoảng 2 tiếng sau khi vụ ám sát diễn ra, những chiếc áo có in hình ảnh ông Trump với nắm đấm giơ cao mà Evan Vucci chụp được đã xuất hiện tràn lan trên trang thương mại điện tử Taobao và nhiều nền tảng thương mại khác ở Trung Quốc.

Những chiếc áo phông này được bán trong khoảng giá 5-8 USD chỉ là một trong hàng trăm mặt hàng lưu niệm có hình ông Trump được bán ở Trung Quốc trong nhiều năm qua và năm ngoái có cả áo in ảnh hồ sơ nhà tù của ông Trump.

"Chúng tôi đã bán áo phông trên Taobao ngay khi thấy tin tức về vụ xả súng tại Mỹ, mặc dù chúng tôi thậm chí còn chưa in chúng, và chỉ trong vòng 3 giờ, chúng tôi đã nhận được hơn 2.000 đơn đặt hàng từ cả Trung Quốc và Mỹ", Li Jinwei, một người bán hàng trên Taobao chia sẻ.

Áo phông in hình Donald Trump bị thương đang giơ nắm đấm được bán tại một lối đi dạo ở New Jersey (Mỹ).

Các nhà sản xuất áo phông ở Mỹ cũng đã sử dụng bức ảnh do Evan Vucci của The Associated Press chụp. Những chiếc áo này được rao bán với giá khoảng 35 USD.

Ông Hodge Twins, một nhà sáng tạo nội dung người Mỹ, đã đăng trên mạng xã hội X những bức ảnh về chiếc áo phông in hình ông Trump với lời khẳng định rằng: "100% lợi nhuận từ chiếc áo này sẽ được chuyển cho chiến dịch tranh cử của ông Trump".

Trung Quốc nghiêng về phía ai?

Ngay sau khi vụ ám sát diễn ra, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình "bày tỏ sự cảm thông với cựu Tổng thống Trump", người mà Bắc Kinh mô tả là "bị thương do nổ súng" tại sự kiện vận động tranh cử ở Butler.

Trên Truth Social, thương hiệu truyền thông xã hội của riêng Trump, cựu tổng thống cho biết một viên đạn "xuyên qua phần trên tai phải của tôi " trong vụ việc, mà chính quyền cho biết đã khiến một người tham dự tử vong và hai người khác bị thương. Kẻ nổ súng hiện đã chết,

Bức ảnh cựu tổng thống đầy máu đang giơ nắm đấm lên không trung được chia sẻ rộng rãi (Ảnh: Evan Vucci/AP)

Vụ nổ súng, hiện đang được FBI điều tra, dường như chỉ làm tăng thêm tính khó lường của cuộc đua tổng thống Mỹ vốn đã được dự đoán sẽ diễn ra rất căng thẳng trước cuộc bầu cử vào tháng 11 tới đây. Nhiều người Trung Quốc bày tỏ niềm tin rằng ông Trump chắc chắn giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Bà Yun Sun, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Brookings và Trung tâm Stimson ở Washington DC, đã viết vào tháng 5: "Các chuyên gia Trung Quốc đã công khai tuyên bố rằng bất kể người chiến thắng là ai thì cả hai ứng cử viên đều là 'thuốc độc' đối với Trung Quốc". "Theo quan điểm của họ, ông Biden có thể mang lại sự ổn định hơn cho quan hệ song phương, nhưng chiến lược cạnh tranh của ông ấy khá hiệu quả về mặt kinh tế và ngoại giao, khiến ngành công nghệ cao và cuộc tấn công ngoại giao của Trung Quốc rơi vào tình trạng bấp bênh", bà Sun cho biết. "Nếu so sánh, lập trường của ông Trump về các liên minh và quan hệ đối tác của Mỹ và thiệt hại mà ông có thể gây ra sẽ phục vụ cho chương trình nghị sự chiến lược của Bắc Kinh trong dài hạn. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, sự khó đoán của ông Trump và việc ông sử dụng sức ép tối đa sẽ khiến Trung Quốc rơi vào thế cực kỳ khó khăn, khiến ông trở thành lựa chọn kém mong muốn nhất theo quan điểm của Trung Quốc”, bà Sun nhận định thêm.

