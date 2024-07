Nhân chứng: Ông Trump "quay đầu đi vừa kịp, nếu không đạn sẽ trúng đầu"

NBC News đã nói chuyện với một nhân chứng tại hiện trường ở TP Butler, người này cho biết cô đang ở hàng ghế đầu, ngay trước mặt ông Trump, khi tiếng súng vang lên.

Người phụ nữ (chỉ nói tên mình là Erin) cho biết cô nghe thấy 4 tiếng nổ ngay sau khi sự kiện diễn ra được 3-4 phút. Theo lời cô, các mật vụ ngay lập tức nhảy lên sân khấu. Khi ông Trump đứng dậy, Erin nhìn thấy máu trên tai cựu Tổng thống.

Erin kể cô nhìn thấy một người đầy máu. Người này dường như đang đứng cạnh một người đang "chảy máu rất nhiều" và dường như bị bắn.

Một người đàn ông ngồi cạnh cô trong đám đông nhấn mạnh với Erin rằng anh ta nhìn thấy một tay súng ở tháp nước gần đó.

Erin tỏ ra tức giận: "Nếu không thích ông Trump thì đừng bỏ phiếu cho ông ấy. Đừng giết ông ấy".

Khoảnh khắc ông Trump bị bắn khi vận động tranh cử ở bang Pennsylvania. Ảnh: Reuters

Một nhân chứng khác tên Vanessa Asher kể ông Trump thoát được viên đạn trong đường tơ kẽ tóc nhờ "quay đầu đi vừa kịp lúc". Ngồi ở hàng ghế thứ sáu tính từ bục phát biểu, cô Asher nói nếu không làm vậy, ông Trump "sẽ trúng đạn vào đầu".

Phóng viên Jake Traylor của NBC News có mặt tại sự kiện vận động cử tri của ông Trump ngày 13-7 và chứng kiến cảnh ông vội vã rời sân khấu. Traylor cho biết khi sự việc xảy ra anh đang ở khu vực dành cho báo chí ở giữa đám đông.

Ông Traylor nghe thấy những tiếng động lớn chỉ vài phút sau bài phát biểu của ông Trump. Phóng viên này nói rằng ông nhìn thấy khói vào khoảnh khắc nghe thấy tiếng nổ. Traylor cho biết thêm hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của loạt tiếng nổ đó.

Traylor chia sẻ: "Mọi chuyện xảy ra rất nhanh và đó là một khoảnh khắc đáng sợ, đáng sợ. Không ai biết đó là gì".

Các mật vụ che chắn cho ông Trump tại sự kiện tranh cử. Ảnh: Reuters

Theo lời của Traylor, khi tiếng nổ vang lên, ông Trump đã nằm xuống đất. Trong tích tắc, các mật vụ áp sát ông. Trong vòng 10 đến 15 giây, ông Trump đã đứng lại được. Khi ấy, Traylor nhìn thấy máu chảy ra từ tai ông trong khi tiếng nổ tiếp tục vang lên.

Cựu tổng thống nhanh chóng được hộ tống ra khỏi khỏi bục phát biểu, đưa vào xe. Traylor cho biết mọi người vẫn ở hiện trường trong khoảng 10-15 phút sau khi ông Trump rời khỏi.

Sau đó, lực lượng chức năng thông báo rằng đây là hiện trường vụ án và tất cả phóng viên cũng như những người tham dự đều được hộ tống ra ngoài. Traylor nhấn mạnh hiện tại mọi người ở đó đều an toàn và cơ quan thực thi pháp luật đang có mặt tại hiện trường xảy ra nổ súng.

Trong khi đó, kênh Al Jazeera dẫn lời một nhân chứng cho biết cô đang làm tình nguyện viên và "ngồi ở hàng đầu tiên ngay trước mặt cựu Tổng thống Trump" khi vụ việc xảy ra.

Nhân chứng này nhớ lại: "Ông ấy đang nói. Đột nhiên, chúng tôi nghe thấy tiếng nổ "bốp, bốp, bốp", nghe rất giống pháo hoa. Sau đó, chúng tôi nhận rất nhiều mật vụ nhảy lên sân khấu, đẩy ông ấy xuống".

Có ít nhất 8 tiếng súng đã vang lên khi ông Trump vừa bắt đầu bài phát biểu

Tác giả: Huệ Bình

Nguồn tin: Báo Người Lao Động