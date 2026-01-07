Bà cụ 79 tuổi suýt chuyển 300 triệu đồng để chứng minh không buôn ma tuý

Công an xã Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) vừa phối hợp với chi nhánh một ngân hàng đóng trên địa bàn để ngăn chặn thành một công vụ lừa đảo trực tuyến, giúp nạn nhân không mất tiền.

Công an xã Diễn Châu giải thích cho nạn nhân và ngăn chặn kịp thời.

Hai ngày trước, bà cụ 79 tuổi, trú ở xã Diễn Châu nhận được chuông điện thoại hiện số máy lạ. Khi bà cụ bấm nghe thì phía bên kia xưng là người của Công an Hà Nội. Để thao túng tâm lý, người này nói rằng bà cụ đang liên quan tới một chuyên án ma tuý và rửa tiền mà họ đang điều tra. Để chứng minh bản thân trong sạch, kẻ mạo danh yêu cầu bà cụ chuyển tiền để phục vụ điều tra, xác minh dòng tiền.

Kẻ xấu tiếp tục đe dọa nếu bà cụ không thực hiện thì sẽ bị bắt bỏ tù, đồng thời yêu cầu nạn nhân phải giữ bí mật về cuộc gọi và trò chuyện này.

Bị thúc ép tâm lý và hoảng sợ nên bà cụ đã tới chi nhánh ngân hàng đóng ở địa phương để thực hiện việc rút khoảng 300 triệu đồng tiết kiệm nhiều năm để chuyển đến tài khoản theo yêu cầu của người xưng là công an. Quá trình hỗ trợ khách hàng làm thủ tục, nhân viên ngân hàng nơi đây đã nhận thấy bà cụ có biểu hiện tâm lý bất thường, lo lắng. Nghi vấn cụ bà có thể là nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo nên nhân viên ngân hàng đã thông tin tới Công an xã Diễn Châu để phối hợp xác minh.

Cán bộ Công an xã Diễn Châu khi tiếp cận đã trấn an tâm lý, giải thích về kịch bản lừa đảo của kẻ xấu đang mạo danh công an để lừa đảo. Một lúc sau, bà cụ mới hay biết suýt chút nữa là nạn nhân của hành vi lừa đảo.

Tác giả: Bá Thăng-CTV Hải Chi

Nguồn tin: Báo VOV