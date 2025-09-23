Ăn một quả chuối mỗi ngày, cơ thể sẽ nhận lại loạt lợi ích sức khỏe không ngờ

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch và điều hòa huyết áp

Một trong những lý do hàng đầu bạn nên ăn chuối mỗi ngày là để bảo vệ trái tim của mình. Chuối là nguồn cung cấp kali cực kỳ dồi dào, một khoáng chất thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp. Kali giúp cân bằng lượng natri (muối) trong cơ thể, làm giảm căng thẳng lên thành mạch máu và hệ thống tim mạch. Việc duy trì mức kali ổn định sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc các bệnh tim mạch nguy hiểm như cao huyết áp, đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

Cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa

Chuối là "người bạn thân thiết" của hệ tiêu hóa. Nhờ hàm lượng chất xơ cao, chuối giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, ngăn ngừa tình trạng táo bón. Chất xơ trong chuối bao gồm cả chất xơ hòa tan và không hòa tan, giúp tăng cường nhu động ruột và tạo môi trường thuận lợi cho các vi khuẩn có lợi phát triển. Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh không chỉ giúp hấp thu dinh dưỡng tốt hơn mà còn tăng cường sức đề kháng tổng thể.

Ảnh minh họa: Getty Images

Tăng cường năng lượng và cải thiện tâm trạng

Khi bạn cảm thấy mệt mỏi hoặc uể oải, hãy thử ăn một quả chuối. Chuối chứa ba loại đường tự nhiên là sucrose, fructose và glucose, kết hợp với chất xơ giúp giải phóng năng lượng từ từ, cung cấp một nguồn năng lượng ổn định và lâu dài. Đặc biệt, chuối còn chứa tryptophan, một loại axit amin mà cơ thể chuyển hóa thành serotonin – "hormone hạnh phúc". Việc tăng serotonin có thể giúp cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng, lo âu và mang lại cảm giác thư giãn, dễ chịu.

Hỗ trợ giảm cân và kiểm soát cân nặng

Mặc dù có vị ngọt tự nhiên, chuối lại rất hữu ích cho những người đang trong quá trình giảm cân. Hàm lượng chất xơ cao trong chuối giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn và hạn chế ăn vặt. Hơn nữa, chuối còn chứa một loại tinh bột kháng đặc biệt. Khi tiêu hóa, tinh bột này có tác dụng thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo và tăng cường trao đổi chất, từ đó giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn.

Cải thiện giấc ngủ và thư giãn cơ thể

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc ngủ, một quả chuối trước khi đi ngủ có thể là giải pháp tự nhiên tuyệt vời. Hàm lượng magie trong chuối giúp làm dịu hệ thần kinh và cơ bắp, mang lại cảm giác thư giãn toàn diện. Đồng thời, tryptophan sau khi được chuyển hóa thành serotonin còn tiếp tục sản sinh ra melatonin – hormone chịu trách nhiệm điều hòa chu kỳ giấc ngủ. Sự kết hợp này giúp cơ thể bạn chuẩn bị tốt nhất cho một giấc ngủ sâu và ngon hơn.

Ngăn ngừa chuột rút cơ bắp

Chuối là một lựa chọn phổ biến cho các vận động viên và những người thường xuyên tập thể dục nhờ hàm lượng kali và magie cao. Hai khoáng chất này rất quan trọng cho chức năng cơ bắp, giúp ngăn ngừa chuột rút và đau nhức sau khi tập luyện. Kali đóng vai trò trong việc co cơ, còn magie giúp thư giãn cơ bắp.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn