Ăn dưa muối: Lợi ích, nguy cơ và cách dùng an toàn

Giá trị dinh dưỡng

Giống như nhiều loại rau, dưa muối chứa ít chất béo, giàu vitamin và khoáng chất. Một khẩu phần dưa muối có thể cung cấp:

23% nhu cầu vitamin K hằng ngày, giúp đông máu và bảo vệ xương.

21 - 24% vitamin A, quan trọng cho thị lực, miễn dịch và thai kỳ khỏe mạnh.

7% canxi, hỗ trợ răng và xương.

5% kali, tốt cho hệ thần kinh.

3 - 4% vitamin C, giúp chống oxy hóa.

Ngay cả khẩu phần nhỏ dưa muối ăn kèm cũng bổ sung đáng kể vitamin A, K và khoáng chất.

Lợi ích sức khỏe

Các nghiên cứu cho thấy, dưa muối, đặc biệt là loại lên men tự nhiên, có thể mang lại nhiều lợi ích:

Tốt cho tiêu hóa: Dưa muối lên men chứa probiotics (vi khuẩn có lợi) giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tăng sức đề kháng.

Chống oxy hóa: Dưa muối chứa beta-carotene và vitamin A, giúp trung hòa gốc tự do, giảm nguy cơ bệnh tim, ung thư và lão hóa tế bào.

Giảm chuột rút: Nước dưa muối được một số vận động viên sử dụng để bổ sung điện giải sau tập luyện.

Ổn định đường huyết: Giấm trong dưa muối có thể hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu.

Bổ sung vitamin và khoáng chất: Vitamin C, folate, sắt, kali… giúp tăng miễn dịch, bảo vệ xương và thị lực.

Nguy cơ tiềm ẩn

Dù nhiều lợi ích, dưa muối cũng có hạn chế:

Hàm lượng muối cao: Một đĩa dưa muối có thể chứa tới 2/3 lượng natri khuyến nghị mỗi ngày. Ăn nhiều dễ dẫn đến tăng huyết áp, nguy cơ tim mạch, loãng xương.

Gây kích ứng dạ dày: Ăn quá nhiều có thể làm tăng tiết axit, gây trào ngược hoặc loét dạ dày.

Nguy cơ nhiễm khuẩn: Dưa muối chưa đủ chua hoặc tự làm không đảm bảo vệ sinh có thể chứa vi khuẩn có hại.

Ăn dưa muối thế nào cho an toàn?

Chỉ ăn khi dưa đã vàng, chua vừa, giòn và thơm; không ăn dưa còn xanh, cay hăng.

Người mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp nên hạn chế.

Trước khi ăn nên rửa và vắt bớt để giảm mặn, chua.

Không ăn quá nhiều, chỉ nên ăn kèm trong bữa.

Dùng đũa, muỗng sạch khi gắp dưa, bảo quản kín trong ngăn mát.

Phụ nữ mang thai, người suy giảm miễn dịch không nên ăn dưa muối tự làm.

Dưa muối là món ăn truyền thống vừa ngon miệng vừa có lợi cho sức khỏe nếu dùng đúng cách. Ăn điều độ, sơ chế và bảo quản an toàn sẽ giúp phát huy lợi ích của món ăn này, đồng thời hạn chế các rủi ro liên quan đến muối và vi sinh vật.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn