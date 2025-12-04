Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị đề nghị 15 năm tù

Cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee xuất hiện trong phiên điều trần tại Tòa án quận trung tâm Seoul ngày 3-12 - Ảnh: YONHAP

Theo tờ Korea Times, ngày 3-12, các công tố viên đã đề nghị mức án 15 năm tù và phạt 2 tỉ won (khoảng 1,36 triệu USD) đối với bà Kim Keon Hee, vợ của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, với các cáo buộc thao túng giá cổ phiếu, nhận hối lộ và vi phạm Luật quỹ chính trị.

Đề nghị này được đưa ra ba tháng sau khi bà Kim bị truy tố và tròn một năm kể từ thời điểm ông Yoon ban bố thiết quân luật. Trong suốt nhiệm kỳ của chồng, bà Kim nhiều lần vướng vào các bê bối chính trị và pháp lý gây chú ý dư luận.

"Tôi cảm thấy oan ức nhưng tôi thừa nhận mình đã có sai sót so với vị trí và trách nhiệm được giao. Tôi xin lỗi công chúng vì đã gây lo lắng" - bà Kim bào chữa.

Theo Korea Times, nhóm công tố viên đặc biệt được thành lập từ tháng 7 để điều tra 16 cáo buộc liên quan đến bà Kim Keon Hee. Bà bị bắt tạm giam từ tháng 8 do lo ngại có thể tiêu hủy chứng cứ và bị giam giữ cho đến nay.

Cáo buộc nghiêm trọng nhất của bà liên quan vụ thao túng giá cổ phiếu Deutsch Motors giai đoạn 2009 - 2012, trong đó một nhóm người sử dụng 157 tài khoản đứng tên 91 cá nhân để đẩy giá cổ phiếu.

Tòa án tối cao Hàn Quốc đã tuyên y án các bị cáo khác vào tháng 4, và bà Kim bị nghi có vai trò trong đường dây này.

Ngoài ra, bà Kim bị cáo buộc nhận miễn phí 58 báo cáo thăm dò dư luận trị giá 270 triệu won từ một nhà môi giới chính trị trong giai đoạn 2021 - 2022, vi phạm Luật quỹ chính trị.

Công tố viên cũng cho rằng bà từng nhận quà tặng xa xỉ - gồm nhiều túi xách hàng hiệu và trang sức kim cương - từ một trung gian của Giáo hội Thống nhất để đổi lấy sự ủng hộ.

Tại phiên tranh luận cuối cùng, bà Kim từ chối trả lời câu hỏi của công tố về nghi vấn thao túng cổ phiếu. Trước đó, bà thừa nhận đã hai lần nhận túi xách từ môi giới nhưng phủ nhận mọi thỏa thuận trao đổi lợi ích.

Phiên tòa dự kiến tuyên án sơ thẩm sớm nhất vào ngày 28-1-2026.

Tác giả: Tâm Dương

Nguồn tin: tuoitre.vn